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Россельхознадзор изменит правила...

Россельхознадзор изменит правила выдачи документов о допуске ветпрепаратов на рынок России

30.06.2023
16:31
Артем Косенок
Таисия Кубрина
В Россельхознадзоре намерены внести изменения в порядок выдачи и форму документа, который подтверждает, что ветпрепарат допущен к обращению в России, и предоставляется регуляторам других стран при экспорте лекарств для животных. В частности, заявление для получения такого документа можно будет подать через портал госуслуг.
Фото: freepik/ru.freepik.com

Россельхознадзор предложил обновить порядок выдачи и форму документа для зарубежных регуляторов, подтверждающего легальность обращения ветеринарного препарата в России (ДПО). Соответствующий проект приказа размещен на портале проектов нормативных правовых актов. В пояснительной записке отмечается, что цель его принятия в том числе развитие экспортного потенциала Российской Федерации. Документ в случае его утверждения заменит действующий приказ службы № 1287 от 30.11.2020 и будет действовать с 1 сентября 2023 года до 1 сентября 2030 года.

За выдачей такого документа заявитель будет обращаться через личный кабинет на портале госуслуг. Ранее подать заявление можно было в бумажном или в электронном виде. К заявлению дополнительно нужно будет приложить запрос или иное требование уполномоченного органа страны-импортера о необходимости предоставления ДПО. При составлении его на иностранном языке нужно предоставить перевод. Отсутствие такого требования будет основанием для отказа в выдаче ДПО.

Сокращены сроки предоставления государственной услуги. Проверку достоверности указанных в заявлении сведений Россельхознадзор будет проводить в течение двух рабочих дней вместо десяти. Общий срок принятия решения о выдаче ДПО или об отказе в этом не должен превышать пяти рабочих дней. Итоговое решение будет оформляться приказом надзорного органа.

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