Россельхознадзор изменит правила выдачи документов о допуске ветпрепаратов на рынок России

Россельхознадзор предложил обновить порядок выдачи и форму документа для зарубежных регуляторов, подтверждающего легальность обращения ветеринарного препарата в России (ДПО). Соответствующий проект приказа размещен на портале проектов нормативных правовых актов. В пояснительной записке отмечается, что цель его принятия в том числе развитие экспортного потенциала Российской Федерации. Документ в случае его утверждения заменит действующий приказ службы № 1287 от 30.11.2020 и будет действовать с 1 сентября 2023 года до 1 сентября 2030 года.

За выдачей такого документа заявитель будет обращаться через личный кабинет на портале госуслуг. Ранее подать заявление можно было в бумажном или в электронном виде. К заявлению дополнительно нужно будет приложить запрос или иное требование уполномоченного органа страны-импортера о необходимости предоставления ДПО. При составлении его на иностранном языке нужно предоставить перевод. Отсутствие такого требования будет основанием для отказа в выдаче ДПО.

Сокращены сроки предоставления государственной услуги. Проверку достоверности указанных в заявлении сведений Россельхознадзор будет проводить в течение двух рабочих дней вместо десяти. Общий срок принятия решения о выдаче ДПО или об отказе в этом не должен превышать пяти рабочих дней. Итоговое решение будет оформляться приказом надзорного органа.