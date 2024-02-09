Россельхознадзор обнаружил запрещенную к обороту вакцину против болезни Ньюкасла

Россельхознадзор выявил в обращении лекарственный препарат для ветеринарного применения «Химмвак Дальгубан», запрещенный на территории России. Вакцина против болезни Ньюкасла была произведена в Южной Корее, а затем поступила в адреса российских хозяйствующих субъектов из Белоруссии. Об этом сообщили в пресс-службе надзорного органа.

Россельхознадзор уведомил компетентный орган республики о необходимости принятия дополнительных мер по недопущению ввоза в Россию запрещенной к обороту вакцины. В службе отмечают, что применение контрафактных лекарственных препаратов может привести к эпизоотическим вспышкам заболеваний и массовой гибели животных.

В список запрещенных к обороту включены лекарственные препараты, в отношении которых уполномоченными органами зарубежных стран не представлены запрошенные документы и сведения об их безопасности и эффективности, а также на основании результатов испытаний, показавших их неэффективность и (или) небезопасность. Этот список есть на сайте Россельхознадзора.