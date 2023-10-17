Лента новостейГазетаДокументыФармкружокКалендарь событий
Зарегистрироваться
ГлавнаяНовостиРегуляторика
Россельхознадзор предложил установить...

Россельхознадзор предложил установить требования к онлайн-продаже ветпрепаратов

17.10.2023
14:23
Артем Косенок
Для онлайн-торговли ветпрепаратами предложили выработать и установить правила. В частности, продавцов хотят обязать указывать исчерпывающую и верифицированную информацию о продукции в карточке товара.
Фото: fsvps.gov.ru

Россельхознадзор предложил выработать и установить требования к онлайн-торговле, проведению проверки наличия у компаний лицензии при заключении пользовательского соглашения, а также определить ответственность за нарушения. С такой инициативой представители надзорного органа выступили на Общественном совете при Россельхознадзоре.

В мероприятии участвовали представители Управления президента РФ по общественным проектам, Госдумы, Минсельхоза, Минпромторга, Общественной палаты, профильных ассоциаций, бизнес-сообщества и маркетплейсов. Встреча была посвящена проблеме бесконтрольной продажи кормов для домашних животных, ветеринарных препаратов и пищевой продукции на интернет-площадках.

В Россельхознадзоре отметили, что из-за того, что реализация этих товаров на рынке онлайн-торговли законодательно не урегулирована, участились случаи оборота контрафактной и фальсифицированной продукции, происхождение которой невозможно отследить. Глава надзорного органа Сергей Данкверт предложил провести анализ зарубежного опыта регулирования интернет-торговли и использовать уже имеющиеся в других странах положительные практики.

Участники встречи были обеспокоены тем, что покупателю и контролирующим органам неизвестны условия хранения такой продукции. Так, вакцины без соблюдения температурного режима могут не только потерять свои качественные свойства и не оказать заявленного эффекта на иммунитет животного, но и нанести вред его здоровью.

На Общественном совете было предложено обязать продавцов указывать исчерпывающую и верифицированную информацию в карточке товара. В том числе речь идет о его происхождении, условиях хранения, сопроводительных документах, лицензиях. Также участники встречи договорились создать рабочую группу для выработки системного подхода для урегулирования этих вопросов.

По данным Россельхознадзора, с 1 сентября 2022 года надзорный орган провел экспертизу более 5 тыс. обращений о содержании на страницах сайтов запрещенной информации. По ее результатам было заблокировано около 3 тыс. страниц. Порядка 50% решений принято в отношении маркетплейсов и социальных сетей. В частности, Россельхознадзор обнаружил, что продавцы торговали контрафактными, фальсифицированными лекарственными средствами, также у них не было лицензии на осуществление фармацевтической деятельности.

Нет комментариев

Комментариев: 0

Вы не можете оставлять комментарии
Пожалуйста, авторизуйтесь
Новости
РегуляторикаПроизводствоРозницаДистрибуцияКарьера
Видео
ИнтервьюАктуальный репортажВебинарыФакультет
Газета
Оформить подпискуАрхив номеров
Фармкружок
ТренингиРейтинг провизоровАптекарьВебинары для фармацевтов
Справочники
КомпанииПерсоныДокументыСправочник лекарств
Рекламодателям
Реклама на сайтеРеклама в газетеПрезентация порталаКейсыЛоготипы портала
Контакты

Воспроизведение материалов допускается только при соблюдении ограничений, установленных Правообладателем, при указании автора используемых материалов и ссылки на портал Pharmvestnik.ru как на источник заимствования с обязательной гиперссылкой на сайт pharmvestnik.ru
«Политика конфиденциальности»
«Редакционная политика по размещению рекламных материалов»
«Основные виды деятельности компании»

Яндекс.Метрика
Продолжая использовать наш сайт, вы даете согласие на обработку файлов cookie, которые обеспечивают правильную работу сайта.