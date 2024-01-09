Россельхознадзор сообщил о блокировке 4,5 тысяч продающих ветпрепараты сайтов за год

С начала 2023 года было заблокировано более 4,5 тыс. сайтов, которые незаконно продавали ветеринарные препараты. У большинства не было лицензии на ведение фармацевтической деятельности (свыше 3 тыс.), также они реализовывали контрафактные товары и нарушали требования к маркировке. Об этом сообщили в пресс-службе Россельхознадзора.

Надзорный орган провел 94 контрольно-надзорных мероприятия, в основном по программе проверок качества лекарственных средств для ветеринарного применения. По индикаторам риска проведены пять инспекционных визитов и столько же внеплановых проверок.

В Россельхознадзоре отметили, что из-за действия моратория на проверки основной акцент был сделан на профилактической работе. Всего проведено более 48 тыс. мероприятий. Также по итогам экспертизы приостановлена реализация 59 серий ветпрепаратов, пять наименований лекарственных препаратов переведены на посерийный контроль качества.