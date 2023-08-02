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Россельхознадзор сообщил о...

Россельхознадзор сообщил о соответствии требованиям качества 90% ветпрепаратов

02.08.2023
19:43
Артем Косенок
Более 90% ветеринарных препаратов российского и зарубежного производства соответствуют требованиям качества. В Россельхознадзоре отметили, что по итогам проверки только 48 проб средств из 524 имели отклонения по показателям качества или маркировки.
Фото: freepik/ru.freepik.com

Россельхознадзор провел выборочный лабораторный контроль ветеринарных лекарственных средств, допущенных к обращению. Пробы от продукции российского производства для последующих исследований отбираются на производствах, а импортные препараты проверяются на границе. По результатам контроля за семь месяцев 2023 года установлено, что 91% препаратов полностью соответствует требованиям качества, сообщили в пресс-службе надзорного органа.

Только 48 проб лекарственных средств из 524 имели отклонения по показателям качества или маркировки. И каждый такой случай тщательно расследуется, отметили в Россельхознадзоре. Причинами могут быть как сбой системы контроля качества на производстве, так и нарушение условий хранения и транспортировки. Серии таких препаратов не допускаются к обращению.

В надзорном органе напомнили, что с 1 сентября иммунобиологические лекарственные препараты (вакцины) смогут поступать в гражданский оборот на основании разрешения, выданного Россельхознадзором. Сейчас уже поступили 155 заявок на проведение испытаний с целью получения протокола и разрешения на ввод препарата. Разрешение выдается в течение пяти дней с момента направления протокола. К 1 сентябрю Россельхознадзор будет оказывать услугу с помощью портала госуслуг.

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