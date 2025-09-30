Бизнес
Россельхознадзор утвердил чек-листы для контроля за оборотом ветпрепаратов

30.09.2025
18:23
ДинаКоблова
Россельхознадзор утвердил новые проверочные чек-листы для контроля на всех этапах оборота ветеринарных препаратов — от доклинических исследований и производства до хранения, продажи и уничтожения. Десять утвержденных форм заменят редакцию правил контроля от 2022 года.
Фото: 123rf.com

Россельхознадзор утвердил формы проверочных листов для контроля за оборотом препаратов для ветеринарного применения. Приказ № 937 от 01.08.2025 опубликован на портале правовой информации.

Утверждены формы соблюдения требований к:

  • доклиническим исследованиям (применяется до сентября 2031 года);
  • клиническим исследованиям (до сентября 2031 года);
  • изготовлению и отпуску лекарственных препаратов (до сентября 2029 года);
  • хранению лекарственных средств; форма соблюдения требований к розничной продаже лекарственных препаратов (до марта 2027 года);
  • применению лекарственных препаратов (до марта 2028 года);
  • уничтожению лекарственных средств (до января 2027 года);
  • предоставлению информации о лекарственных средствах (применяется до сентября 2031 года);
  • при осуществлении фармацевтической деятельности (до сентября 2028 года);
  • при осуществлении оптовой торговли (до декабря 2026 года).

Признается утратившим силу Приказ Россельхознадзора РФ № 164 от 03.02.2022 «Об утверждении форм проверочных листов (списка контрольных вопросов), применяемых Федеральной службой по ветеринарному и фитосанитарному надзору и ее территориальными органами при осуществлении федерального государственного контроля (надзора) в сфере обращения лекарственных средств для ветеринарного применения» и документы, которыми в него вносились изменения.

