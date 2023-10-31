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Россельхознадзор выдал 135...

Россельхознадзор выдал 135 разрешений на ввод в оборот иммунобиологических ветпрепаратов

31.10.2023
11:20
Артем Косенок
Россельхознадзор сообщил, что с 1 сентября выдал 135 разрешений на ввод в оборот иммунобиологических ветпрепаратов. Из этого числа пять разрешений выдано в отношении импортных лекарственных средств.
Фото: freepik/ru.freepik.com

Россельхознадзор с 1 сентября 2023 года выдал 135 разрешений на ввод в гражданский оборот иммунобиологических ветпрепаратов со сроком действия три года. Из этого числа пять разрешений выдано в отношении импортных лекарственных средств. Такие данные приводят в пресс-службе надзорного органа по состоянию на 27 октября. 

Всего с 1 сентября была подана 141 заявка для получения разрешений на ввод в гражданский оборот иммунобиологических препаратов. В пресс-службе отмечают, что услуга выведена на реестровую модель, благодаря которой результат (номер разрешения) заявитель получает в личном кабинете. С указанной даты хозяйствующими субъектами введено порядка 3,6 тыс. серий/партий в гражданский оборот в России.

Полный перечень серий/партий ветпрепаратов, введенных в оборот, размещен на сайте Россельхознадзора.   

С 1 сентября 2023 года вступили в силу изменения в федеральный закон «Об обращении лекарственных средств». Теперь все иммунобиологические препараты должны иметь разрешение на ввод в гражданский оборот. Документ выдается Россельхознадзором на основании протокола испытаний аккредитованной организации, подведомственной службе или Минсельхозу, сроком на три года.

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