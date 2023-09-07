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Россельхознадзор выдал более...

Россельхознадзор выдал более 40 разрешений на ввод в оборот ветпрепаратов

07.09.2023
11:21
Артем Косенок
Россельхознадзор выдал 41 разрешение на ввод в оборот иммунобиологических ветеринарных препаратов. Все лекарственные средства произведены отечественными компаниями.
Фото: Ринат Васбеев

Россельхознадзор выдал 41 разрешение на ввод в гражданский оборот российских иммунобиологических ветеринарных препаратов. Такие данные надзорный орган приводит по состоянию на 6 сентября. Полный список вакцин, допущенных на рынок, размещен на официальном сайте Россельхознадзора.

Как отметили в надзорном органе, сейчас против основных экономически значимых болезней животных используются исключительно российские иммунобиологические ветпрепараты. Благодаря эффективным мерам государственной поддержки производители в России регулярно вводят в оборот новые линейки вакцин, по качеству не уступающие зарубежным, подчеркнули в Россельхознадзоре.

С 1 сентября 2023 года вступили в силу изменения в федеральный закон «Об обращении лекарственных средств». Теперь все иммунобиологические препараты должны иметь разрешение на ввод в гражданский оборот. Документ выдается Россельхознадзором на основании протокола испытаний аккредитованной организации, подведомственной службе или Минсельхозу, сроком на три года.

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