Россельхознадзор зарегистрировал вакцину против гриппа птиц «АвиФлуВак»

Россельхознадзор зарегистрировал инактивированную эмульсионную вакцину «АвиФлуВак». Препарат создан для профилактики гриппа птиц (Н5) на птицефабриках, в личных подсобных хозяйствах и зоопарках в зонах высокого риска, сообщили в пресс-службе надзорного органа. Препарат разработан учеными подведомственного Россельхознадзору Федерального центра охраны здоровья животных.

Преимущество вакцины заключается в ее высокой иммуногенности: способности защищать птицу от заражения актуальными высокопатогенными вирусами гриппа А подтипа Н5, говорится в сообщении.

Препарат отличается высокой безопасностью, связанной с использованием в ее составе антигена, изготовленного на основе низкопатогенного вируса гриппа А подтипа Н5. Данный метод рекомендован руководством Всемирной организации здравоохранения животных.

В начале июля в Россельхознадзоре сообщали, что запуск вакцины в промышленное производство ожидается в начале осени. Решение о разработке новой вакцины было принято на основании нескольких факторов. Один из них – напряженная эпизоотическая ситуация по заболеванию в России.

В службе добавили, что у новой вакцины хороший экспортный потенциал. Так, в Казахстане, Узбекистане, Таджикистане уже два года как разрешена вакцинация промышленного поголовья в птицеводстве. Кроме того, имеется потенциальная заинтересованность в данном препарате у Египта и других стран, эндемичных по вирусу гриппа птиц. Кроме того, высокопатогенный грипп отнесен к зооантропонозным заболеваниям, при которых может заражаться и человек.