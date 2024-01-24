Российские аналоги «Оземпика» попали в госзакупки до выдачи принудительной лицензии

На портале госзакупок «ФВ» обнаружил контракты на поставку семаглутида российского производства, которые заключались до выхода разрешения правительства. У большинства таких договоров, заключенных осенью прошлого года, сроки поставки начинаются с 2024 года. Но есть исключения.

Первый российский аналог семаглутида зарегистрировала компания «Герофарм» в октябре 2023 года под торговым наименованием «Семавик». Через несколько дней зарегистрирован препарат «Промомеда» — «Квинсента».

Первый контракт на поставку российского дженерика — «Семавика» — заключили 30 октября 2023 года «Самарафармация» и ООО «Торговый дом БФ». Госзаказчику потребовалось 15 упак. препарата на 96 тыс. руб. Согласно контракту, поставка ожидается в январе 2024 года.

Всего с октября по декабрь прошлого года заключено 52 контракта и основная часть из них (41) находятся в стадии исполнения, подсчитал «ФВ» по данным AlphaRM. Три контракта были прекращены, два на поставку «Семавика» и один — на «Семавик» и «Квинсенту», на общую сумму 4,6 млн руб.

В то же время семь контрактов были завершены до 27 декабря — дня выдачи принудительной лицензии. Госзаказчики получили чуть больше 3 тыс. упак. на 13 млн руб.

В «Промомеде» «ФВ» пояснили, что, возможно, поставки до выдачи лицензии «предприняты в целях обеспечения либо отсроченной, либо неотложной потребности в терапии социально значимого заболевания». В пресс-службе «Герофарма» рассказали, что компания заключила «контракты до получения принудительной лицензии, чтобы ускорить формальные процессы и иметь возможность поставлять востребованное лекарство на рынок сразу же после выдачи разрешительного документа».

Подробнее читайте в «ФВ» № 2 (1131) от 23.01.2024 в материале «Закрыть окно».