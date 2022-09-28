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Российские фармкомпании увеличили...

Российские фармкомпании увеличили с февраля на треть число проводимых исследований

28.09.2022
18:11
Артем Косенок

Количество проводимых российскими компаниями исследований выросло на треть с февраля 2022 года. В настоящее время на разных стадиях разработки находится более 50 отечественных препаратов.

Число проводимых отечественными фармацевтическими компаниями клинических исследований выросло на треть с февраля 2022 года. В настоящее время на разных стадиях разработки находится более 50 отечественных инновационных препаратов. Об этом сообщил на III Форуме пациенториентированных инноваций первый заместитель главы Минпромторга Василий Осьмаков, передает ТАСС.

«В целом за это время, начиная с февраля, значительно увеличилось количество проводимых российскими компаниями исследований. По нашим оценкам, примерно на треть. То есть было 395 в марте, стало 525 сейчас. Я думаю, что этот процесс продолжится», – отметил он.

Они должны заместить импортную продукцию, в том числе по таким важным терапевтическим областям, как лечение спинальной мышечной атрофии, онкология и другие, подчеркнул Осьмаков.

Рынок международных многоцентровых клинических исследований (ММКИ) резко сократился в 2022 году. Так, во II квартале выдано 36 разрешений на их проведение, за этот же период прошлого года — 75. При этом, как писал «ФВ», резко выросло количество одобрений проведения биоэквивалентности российскими компаниями.

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