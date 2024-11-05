Российские компании получили разрешения на клинисследования первых аналогов

Компания «Р-Фарм» получила разрешение на исследование биоэквивалентности препарата DT-ABM лекарству «Зенлистик» (МНН абемациклиб), «Атоллу» также разрешено исследовать биоэквивалентность его препарата «Канаглифлозин» оригинальному препарату «Инвокана» (МНН канаглифлозин). «Генериуму» одобрено проведение III фазы исследования биоаналога галсульфазы, следует из данных ГРЛС.

Препарат абемациклиб показан для лечения положительного по гормональным рецепторам (HR+) и отрицательного по рецептору человеческого эпидермального фактора роста 2-го типа (HER-2) распространенного или метастатического рака молочной железы в комбинации с другими препаратами. Оригинальный препарат «Зенлистик» разработала Eli Lilly, в Россию препарат поставляет Swixx Healthcare. В исследовании биоэквивалентности примут участие до 70 пациентов, срок окончания исследования – декабрь 2027 года.

Согласно Евразийскому фармацевтическому реестру, патент на абемациклиб действует до 2024 года.

Канаглифлозин – гипогликемический препарат, ингибитор натрийзависимого переносчика глюкозы 2-го типа. Оригинальный «Инвокана» выпускает Janssen. В исследовании биоэквивалентности примут участие до 42 пациентов, срок окончания – декабрь 2027 года.

Патент на канаглифлозин действует до 2030 года, следует из Евразийского фармацевтического реестра.

Ферментозаместительный препарат галсульфаза используется в составе комплексной терапии мукополисахаридоза 6 типа (синдром Марото — Лами). Оригинальный препарат «Наглазим» принадлежит Biomarin. Патент на действующее вещество истек.

«Генериум» уже проводил исследование III фазы препарата в 2023 году, тогда изучались эффективность, безопасность и иммуногенность препарата GNR-071 по сравнению с «Наглазимом». Цель исследования, разрешение на которое получено в октябре 2024 года, – исследование безопасности, иммуногенности и эффективности долгосрочной терапии у пациентов, завершивших участие в предыдущем клиническом исследовании. Всего в новом КИ примут участие до 15 пациентов, срок окончания – декабрь 2029 года.