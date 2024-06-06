Российские компании попросили в патентных спорах поддерживать не только иностранные компании

Минпромторг, Минэкономразвития, Федеральная антимонопольная служба и Роспатент подготовили обращение по вопросам обеспечительных мер при патентных спорах и готовы направить его в Верховный суд. Об этом на ПМЭФ рассказала заместитель министра промышленности и торговли Екатерина Приезжева. Директор по взаимодействию с органами госвласти «Герофарма» Вилена Галкина, в свою очередь, обратила внимание, что главное — не допустить перекоса в сторону чьих-либо интересов, передает корреспондент «ФВ».

В плане реализации программы «Фарма-2030» есть пункт по защите интеллектуальной собственности. «Мы завершили формирование обращения по унификации судебной практики в части обеспечительных мер по патентным спорам. Буквально в ближайшие дни такое обращение уйдет в Верховный суд», – сказала Приезжева.

«Мы видим, что это будет помогать отстаивать права и интересы в основном пока иностранных оригинальных компаний. Но в то же время есть другой перекос в сторону оригинальных компаний, когда происходит затягивание рассмотрения дел в Палате по патентным спорам при принятом решении Суда по интеллектуальной собственности. И таким образом продлевается монопольное положение оригинальных компаний на рынке», – прокомментировала Галкина.

Она уверена: даже если в Верховном суде пересматривается вступившее в силу решение, это не основание не исполнять его и постоянно переносить новое рассмотрение в Палате по патентным спорам. «Нужны четкие сроки для этих дел, и это поможет нам сохранить баланс. Дженериковые компании ратуют за доступность лекарственных препаратов, действительно делают доступными многие дорогостоящие препараты», – заключила она.