Российский миллиардер судится с американским фондом из-за инвестиций в разработку лекарств

Российский миллиардер Дмитрий Рыболовлев и американская венчурная компания Apple Tree Partners ведут судебные разбирательства из-за инвестиционного партнерства в области разработки лекарств для лечения серьезных заболеваний. Об этом пишет агентство Bloomberg.

Сотрудничество между Rigmora — семейным трастом Рыболовлева, сделавшего состояние на производстве удобрений в 2010—2011 гг., — и Apple Tree началось 15 лет назад. Вместе они создали ATP Life Science Ventures — фонд, вкладывающий капитал в перспективные фармацевтические стартапы. Его портфель на конец прошлого года оценивался в 3,9 млрд долл. Десять лет проект успешно развивался, после чего между сторонами возник конфликт.

Rigmora обвиняет фонд предпринимателя Сета Харрисона в неэффективном управлении, спонсировании заведомо убыточных предприятий и расходовании неоправданно крупных сумм на деловые поездки — командировочные траты, как отмечается, превысили 1,3 млн долл. за последние два года. В свою очередь Apple Tree утверждает, что структура российского олигарха в одностороннем порядке прекратила финансирование портфельных активов, нарушив договоренности.

В мае американская компания обратились в суд штата Делавэр — главный арбитраж по корпоративным спорам в США — с требованием принудить Rigmora к выполнению обязательств и выплате 500 млн долл. В ответ траст Рыболовлева возбудил дело на Каймановых островах, заявив, что именно законодательство этой юрисдикции регулирует их отношения. В иске выдвигается требование расформировать ATP Life Science Ventures.

Указывается, что без инвестиций стартапы обанкротятся, а более 200 ученых потеряют работу. В то же время российская организация считает, что дальнейшие вложения в них бессмысленны, поскольку эти фирмы не имеют шанса на успех.

Судебное заседание назначено на сентябрь.