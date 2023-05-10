Россия и Иран планируют разрабатывать высокотехнологические препараты

Замминистра здравоохранения России Сергей Глаголев провел двустороннюю встречу с замминистра здравоохранения и медицинского образования Ирана Сейедом Хайдером Мохаммеди. Стороны обсудили расширение сотрудничества в области обеспечения стабильности фармацевтического рынка обеих стран, бесперебойное обеспечение населения лекарственными препаратами, регистрацию лекарственных средств (в том числе орфанных), а также профилактику и борьбу с инфекционными и неинфекционными заболеваниями и медицинский туризм. Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава.

«Мы видим в таком сотрудничестве одно из ключевых направлений нашего взаимодействия: разработка высокотехнологических препаратов, совместное создание лекарственных средств, поставки препаратов. Российская сторона заинтересована в том, чтобы производители приходили надолго, и для этого у нас есть вся инфраструктура», – отметил Глаголев.

Иранская сторона заинтересовалась обменом опытом с российскими партнерами в сфере разработки, производства и обращения лекарственных средств, в том числе регуляторными практиками. Это представляет как экономический, так и клинический интерес для обеих стран, добавил заместитель министра.

Также в ходе встречи стало известно, что Россия и Иран планируют подписать межправительственное соглашение, которое закрепит намерения сторон взаимодействовать в области здравоохранения, медицинского образования и науки.

В ноябре 2022 года минздравы России и Ирана подписали меморандум о сотрудничестве в сфере обращения медицинской продукции. Документ предусматривает информационный обмен в случае фальсификации недоброкачественных медизделий, консультативную поддержку экспертными организациями участников рынка до подачи досье медизделий и препаратов на регистрацию. Со стороны России проводились учебные семинары для представителей Минздрава Ирана и индустрии по регуляторным требованиям. Одновременно с этим российская делегация индустрии и регуляторов в июне посетила Иран, где ознакомилась с деятельностью фармпромышленности, производителей медизделий и регуляторных органов.