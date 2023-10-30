Россия и Сирия будут развивать сотрудничество в области лекобеспечения и медизделий

Минздрав России, Минпромторг России и Минздрав Сирийской Арабской Республики намерены развивать и расширять сотрудничество в области обращения, производства лекарств и медизделий, а также их поставок. Об этом говорится в меморандуме, который подписали в Москве, сообщается в telegram-канале Министерства здравоохранения РФ.

Направления сотрудничества включают совместные научные разработки лекарств и медизделий с дальнейшим внедрением их в производство, обеспечение доступности их для граждан государств, а также реализацию совместных инвестиционных проектов в сфере производства лекарств и медизделий.

Кроме того, планируется расширять сотрудничество в области проведения стажировок медицинских специалистов обеих стран. Глава Минздрава Михаил Мурашко отметил, что в России увеличиваются темпы по производству и разработке лекарств. Этот опыт будет полезен в рамках двустороннего сотрудничества. По его словам, в России почти каждый месяц открывается минимум один завод по производству препаратов. «Это позволяет нам чувствовать себя в безопасности, и по ценам — это значительно ниже, чем та продукция, которую мы покупаем за рубежом», — добавил министр.