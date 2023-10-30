Лента новостейГазетаДокументыФармкружокКалендарь событий
Зарегистрироваться
ГлавнаяНовостиРегуляторика
Россия и Сирия...

Россия и Сирия будут развивать сотрудничество в области лекобеспечения и медизделий

30.10.2023
18:15
Артем Косенок
Россия и Сирия намерены развивать сотрудничество в области лекарственного обеспечения и медицинских изделий. В частности, речь идет о совместных научных разработках лекарств с дальнейшим внедрением их в производство, а также реализации совместных инвестпроектов в этой сфере.
Министры здравоохранения Сирии и России Хасан аль-Габаш и Михаил Мурашко | Фото: t.me/minzdrav_ru

Минздрав России, Минпромторг России и Минздрав Сирийской Арабской Республики намерены развивать и расширять сотрудничество в области обращения, производства лекарств и медизделий, а также их поставок. Об этом говорится в меморандуме, который подписали в Москве, сообщается в telegram-канале Министерства здравоохранения РФ.

Направления сотрудничества включают совместные научные разработки лекарств и медизделий с дальнейшим внедрением их в производство, обеспечение доступности их для граждан государств, а также реализацию совместных инвестиционных проектов в сфере производства лекарств и медизделий.

Кроме того, планируется расширять сотрудничество в области проведения стажировок медицинских специалистов обеих стран. Глава Минздрава Михаил Мурашко отметил, что в России увеличиваются темпы по производству и разработке лекарств. Этот опыт будет полезен в рамках двустороннего сотрудничества. По его словам, в России почти каждый месяц открывается минимум один завод по производству препаратов. «Это позволяет нам чувствовать себя в безопасности, и по ценам — это значительно ниже, чем та продукция, которую мы покупаем за рубежом», — добавил министр.

Нет комментариев

Комментариев: 0

Вы не можете оставлять комментарии
Пожалуйста, авторизуйтесь
Новости
РегуляторикаПроизводствоРозницаДистрибуцияКарьера
Видео
ИнтервьюАктуальный репортажВебинарыФакультет
Газета
Оформить подпискуАрхив номеров
Фармкружок
ТренингиРейтинг провизоровАптекарьВебинары для фармацевтов
Справочники
КомпанииПерсоныДокументыСправочник лекарств
Рекламодателям
Реклама на сайтеРеклама в газетеПрезентация порталаКейсыЛоготипы портала
Контакты

Воспроизведение материалов допускается только при соблюдении ограничений, установленных Правообладателем, при указании автора используемых материалов и ссылки на портал Pharmvestnik.ru как на источник заимствования с обязательной гиперссылкой на сайт pharmvestnik.ru
«Политика конфиденциальности»
«Редакционная политика по размещению рекламных материалов»
«Основные виды деятельности компании»

Яндекс.Метрика
Продолжая использовать наш сайт, вы даете согласие на обработку файлов cookie, которые обеспечивают правильную работу сайта.