Россия намерена сотрудничать с Буркина-Фасо в области производства препаратов

В Минздраве прошла встреча первого зам. министра Виктора Фисенко и премьер-министра Буркина-Фасо Апполинэра Жоакимсона Киелема Де Тамбела. Стороны обсудили возможности взаимодействия двух стран в сфере здравоохранения, сообщили в пресс-службе министерства. По словам Фисенко, большинство лекарственных препаратов, использующихся в стране, – отечественного производства. Также импортная медицинская техника заменяется российскими разработками, заверил он.

«Мы достигли значимых успехов в области онкологии – для лечения третьей и четвертой стадий онкологических заболеваний разработаны лекарственные, в том числе радиофармацевтические препараты, аналогов которым в мире нет. Российские лекарственные препараты не уступают по качеству импортным, но обычно в два-три раза дешевле», – заявил первый зам. министра.

В ходе встречи Фисенко также отметил, что медицинская наука в России активно развивается: пандемия подстегнула создание новых технологий, методов лечения и лекарственных препаратов. Примеры: вакцина от коронавируса «Спутник V», линейка новых эффективных противовирусных средств.

Фисенко назвал в качестве перспективного направления сотрудничества обучение медицинских специалистов, в том числе в формате краткосрочных стажировок. В свою очередь премьер Буркина-Фасо заявил о заинтересованности во взаимодействии в области производства лекарственных препаратов и обучения специалистов.

В начале декабря глава Минздрава Михаил Мурашко провел встречу с первой леди Республики Зимбабве Ауксилией Мнангагва. Они обсудили перспективы сотрудничества двух стран в области диагностики и лечения онкологических заболеваний, производства медицинского оборудования и лекарственных препаратов, медицинского туризма и образования.