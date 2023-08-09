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Россия поставила в...

Россия поставила в африканские страны фармпродукции на 62 млн долларов

09.08.2023
17:17
Артем Косенок
В Минпромторге сообщили, что в 2022 году Россия поставила в страны Африки фармпродукции на 62 млн долл. Основными импортерами стали Конго, Алжир, Марокко, Нигер и Уганда. 
Фото: freepik/ru.freepik.com

В 2022 году Россия поставила в Африку фармацевтической продукции на более чем 62 млн долл. Основными импортерами стали такие страны, как Конго, Алжир, Марокко, Нигер и Уганда. Об этом накануне сообщила в интервью ТАСС замглавы Минпромторга Екатерина Приезжева.

«У нас есть что предложить. И что важно, мы готовы не только предлагать поставку уже готовых лекарственных средств, но намерены делиться с нашими партнерами технологиями, обеспечивать их трансфер и открывать там производства», — отметила она.

Приезжева добавила, что наиболее востребована в Африке российская вакцина против желтой лихорадки. При этом компетенции отечественной фарминдустрии позволяют поставлять туда также широкий круг антибиотиков, иммунобиологических и противовирусных препаратов.

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