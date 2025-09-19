Россия расширит сотрудничество с Филиппинами в фармацевтике

Россия намерена расширить сотрудничество с Филиппинами в области поставок фармпрепаратов и медоборудования. Прорабатывается также возможность кооперации в производстве в этой сфере. Об этом заявил замглавы Минпромторга РФ Алексей Груздев на пленарном заседании совместной Российско-филиппинской комиссии по торговому и экономическому сотрудничеству, пишет ТАСС.

По словам Груздева, у ведущих отечественных компаний уже есть опыт поставок в Филиппины широкой номенклатуры лекарств, включая инсулины, антивирусные и противовоспалительные препараты, а также для терапии онкологических и аутоиммунных заболеваний.

«Мы видим устойчивый спрос на рынке Филиппин, имеем определенный опыт поставок. Как мы сегодня обсудили в рамках только что завершившейся встречи, российские компании серьезно намерены рассматривать возможность и производства, и кооперации в этой значимой сфере, имея в виду в том числе и преференциальные льготные режимы, которые создаются правительством Филиппин для производства фармацевтических препаратов», — отметил Груздев.

Кроме того, замминистра сообщил, что Россия также заинтересована сотрудничать в области подготовки и повышения квалификации медицинских специалистов.