Россия выходит на арену борьбы с главными причинами смертности

Организаторами мероприятия в этом году выступили Госдума РФ, Минздрав РФ и АО «Экспоцентр» при поддержке Совета Федерации РФ, Минпромторга РФ, Федерального агентства по туризму, Правительства Москвы и Торгово-промышленной палаты РФ.

Форум «Российская неделя здравоохранения» проходит ежегодно с 2006 г. и является самым масштабным проектом в сфере охраны здоровья в стране. Именно здесь обсуждаются актуальные тенденции развития мировой медицины, проходят презентации последних разработок отечественных фармацевтов.

В первый день работы выставки компания «Генериум» представила свой препарат рекомбинантного тканевого активатора плазминогена – Ревелиза® (МНН: алтеплаза), который направлен на борьбу с острым инфарктом миокарда, массивной тромбоэмболией легочной артерии и острым ишемическим инсультом.

В рамках презентации потенциал новой отечественной разработки оценили первый заместитель Министра промышленности и торговли РФ Сергей Цыб, заместитель Министра здравоохранения РФ Евгений Камкин, заместитель председателя коллегии Военно-промышленной комиссии РФ Олег Бочкарев и вице-президент Торгово-промышленной палаты РФ Дмитрий Курочкин. Компании «Генериум» удалось синтезировать рекомбинантный тканевой активатор плазминогена, гликопротеин, ранее технология производства данного препарата по полному циклу была доступна только немецким промышленникам. Это достижение позволит спасти тысячи жизней.

Сердечно-сосудистые заболевания являются основной причиной смерти во всем мире. По оценкам ВОЗ, в 2016 году от этой патологии умерло 17,9 миллиона человек, что составило 31% всех случаев смерти в мире; 85% этих смертей произошло в результате сердечного приступа и инсульта. Показатели ежегодной заболеваемости и смертности от инсульта в Российской Федерации одни из наиболее высоких в мире. Около 450–500 тыс. человек в нашей стране ежегодно переносят тот или иной вид инсульта. Около 200 тыс. россиян погибают ежегодно вследствие этой болезни. Инсульт занимает первое место в структуре смертности, на втором – инфаркт миокарда.

Очень важно вовремя распознать сосудистую патологию и обеспечить больным современное доступное лечение. Причиной повреждения тканей при инфаркте и инсульте становится закупорка кровеносного сосуда фибриновым сгустком. И один из методов лечения этих заболеваний – лизис (растворение) этого сгустка. Самым действенным способом является тромболизис.

Препараты компании «Генериум» создаются на площадке во Владимирской области, которая включает в себя современную производственную базу и собственный R&D парк.

Источник: АО «Генериум»