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Росстат сообщил о...

Росстат сообщил о незначительном росте цен на лекарства в апреле

15.05.2023
10:16
Артем Косенок

Росстат сообщил о незначительном росте цен на лекарства в апреле — их стоимость увеличилась на 0,1%. Препараты, относящиеся к ЖНВЛП, в среднем стали дешевле на 0,1%.

Фото: Артем Косенок

Росстат опубликовал отчет об индексе потребительских цен в апреле.

Цены на лекарственные препараты, не относящиеся к жизненно необходимым и важнейшим лекарственным препаратам (ЖНВЛП), в среднем выросли на 0,1%. Сильнее всего подорожали:

  • синупрет — на 3,5%;
  • афобазол — на 1,8%;
  • алмагель — на 1,6%;
  • энтеросгель — на 1%;
  • эргоферон — на 0,8%;
  • кеторол экспресс и поливитамины — на 0,7%;
  • магне В6 — на 0,5%.

При этом снизились цены на такие препараты, как:

  • метилурацил — на 1,3%;
  • валерианы экстракт — на 1,1%;
  • цитрамон — на 1%;
  • левомеколь и таурин — на 0,9%;
  • валидол и йод — на 0,8%.

Лекарственные препараты, относящиеся к ЖНВЛП, в среднем стали дешевле на 0,1%. В том числе:

  • парацетамол и фосфоглив — на 1,3%;
  • колекальциферол (витамин D3) — на 1,2%;
  • цефтриаксон и смекта — на 1,1%;
  • амоксициллин с клавулановой кислотой и умифеновир (арбидол) — на 0,8%;
  • азитромицин, бисопролол и супрастин — на 0,7%;
  • эналаприл — на 0,6%;
  • амлодипин — на 0,5%.

При этом выросли цены на:

  • фуросемид — на 3,1%;
  • дротаверин (но-шпа) — на 2,4%;
  • ксилометазолин (галазолин) — на 0,7%;
  • панкреатин, аскорбиновая и ацетилсалициловая кислота (аспирин отечественный) — на 0,4%.

Среди медицинских товаров и перевязочных материалов подорожали корригирующие очки — на 0,3%. Одновременно снизились цены на такие товары, как:

  • термометры медицинские безртутные (галинстановые) — на 1,5%;
  • бинты — на 1%;
  • аппараты для измерения артериального давления электронные — на 0,9%;
  • вата отечественная — на 0,5%.

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