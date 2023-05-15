Росстат сообщил о незначительном росте цен на лекарства в апреле

Росстат опубликовал отчет об индексе потребительских цен в апреле.

Цены на лекарственные препараты, не относящиеся к жизненно необходимым и важнейшим лекарственным препаратам (ЖНВЛП), в среднем выросли на 0,1%. Сильнее всего подорожали:

синупрет — на 3,5%;

афобазол — на 1,8%;

алмагель — на 1,6%;

энтеросгель — на 1%;

эргоферон — на 0,8%;

кеторол экспресс и поливитамины — на 0,7%;

магне В 6 — на 0,5%.

При этом снизились цены на такие препараты, как:

метилурацил — на 1,3%;

валерианы экстракт — на 1,1%;

цитрамон — на 1%;

левомеколь и таурин — на 0,9%;

валидол и йод — на 0,8%.

Лекарственные препараты, относящиеся к ЖНВЛП, в среднем стали дешевле на 0,1%. В том числе:

парацетамол и фосфоглив — на 1,3%;

колекальциферол (витамин D 3 ) — на 1,2%;

) — на 1,2%; цефтриаксон и смекта — на 1,1%;

амоксициллин с клавулановой кислотой и умифеновир (арбидол) — на 0,8%;

азитромицин, бисопролол и супрастин — на 0,7%;

эналаприл — на 0,6%;

амлодипин — на 0,5%.

При этом выросли цены на:

фуросемид — на 3,1%;

дротаверин (но-шпа) — на 2,4%;

ксилометазолин (галазолин) — на 0,7%;

панкреатин, аскорбиновая и ацетилсалициловая кислота (аспирин отечественный) — на 0,4%.

Среди медицинских товаров и перевязочных материалов подорожали корригирующие очки — на 0,3%. Одновременно снизились цены на такие товары, как: