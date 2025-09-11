PROекции будущегоБизнесАптекарь
Росстат сообщил о...

Росстат сообщил о росте цен на ЖНВЛП в августе на 0,2%

11.09.2025
12:27
Дина Коблова
Цены на препараты из Перечня ЖНВЛП в августе выросли на 0,4% к июлю, следует из данных Росстата. Рост цен на препараты, не относящиеся к жизненно важным, составил в среднем 0,2%.
Фото: 123rf.com

Росстат опубликовал отчет об индексе потребительских цен в августе 2025 года.

Индекс цен на медикаменты

Август 2025 г. к

Январь-август
2025 г.
к январю-августу
2024 г.

Справочно

август 2024 г. к

Январь-август
2024 г.
к январю-августу
2023 г.

июлю
2025 г.

декабрю
2024 г.

августу
2024 г.

июлю
2024 г.

декабрю
2023 г.

августу
2023 г.

100,31

105,97

109,34

109,57

100,45

107,20

111,48

110,97

Источник: Росстат

За август цены на лекарственные препараты, которые включены в Перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов (ЖНВЛП), в среднем выросли на 0,4%. В том числе на:

  • хлоргексидин — +1,8%;
  • натрия хлорид и перекись водорода — +1,2%;
  • аскорбиновую кислоту — +1,1%;
  • ацетилсалициловую кислоту (аспирин отечественный) и омепразол — +0,9%;
  • салициловую кислоту — +0,8%;
  • лоперамид — +0,7%;
  • беталок ЗОК, верошпирон и панкреатин — +0,5%.

Снизились цены на амоксициллин с клавулановой кислотой (-0,5%), цетрин (-0,3%), бисопролол и ингавирин (-0,2%).

На лекарственные препараты, не входящие в Перечень ЖНВЛП, цены в августе в среднем поднялись на 0,2%, в том числе на:

  • лизобакт — +1,4%;
  • валосердин, гепариновую мазь, граммидин, кеторол экспресс и троксерутин — +0,9%;
  • метилурацил — +0,8%;
  • активированный уголь, аскофен-П и нафазолин — +0,7%;
  • нимесулид — +0,6%;
  • таурин — +0,5%;
  • метамизол натрия (анальгин отечественный) — +0,4%;
  • валидол и пенталгин — +0,3%.

Снизились цены на следующие препараты: трекрезан (-1,5%), корвалол и ренгалин (-0,9%), мукалтин (-0,6%), валерианы экстракт, канефрон Н и спазмалгон (-0,3%).

Среди медицинских товаров и перевязочных материалов подорожали:

  • корригирующие очки — +0,8%;
  • вата — +0,6%;
  • шприцы одноразовые — +0,5%;
  • бинты — +0,4%.

Снизились цены на аппараты для измерения артериального давления электронные (-0,2%).

