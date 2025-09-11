Росстат сообщил о росте цен на ЖНВЛП в августе на 0,2%

Росстат опубликовал отчет об индексе потребительских цен в августе 2025 года.

Индекс цен на медикаменты

Август 2025 г. к Январь-август

2025 г.

к январю-августу

2024 г. Справочно август 2024 г. к Январь-август

2024 г.

к январю-августу

2023 г. июлю

2025 г. декабрю

2024 г. августу

2024 г. июлю

2024 г. декабрю

2023 г. августу

2023 г. 100,31 105,97 109,34 109,57 100,45 107,20 111,48 110,97

Источник: Росстат

За август цены на лекарственные препараты, которые включены в Перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов (ЖНВЛП), в среднем выросли на 0,4%. В том числе на:

хлоргексидин — +1,8%;

натрия хлорид и перекись водорода — +1,2%;

аскорбиновую кислоту — +1,1%;

ацетилсалициловую кислоту (аспирин отечественный) и омепразол — +0,9%;

салициловую кислоту — +0,8%;

лоперамид — +0,7%;

беталок ЗОК, верошпирон и панкреатин — +0,5%.

Снизились цены на амоксициллин с клавулановой кислотой (-0,5%), цетрин (-0,3%), бисопролол и ингавирин (-0,2%).

На лекарственные препараты, не входящие в Перечень ЖНВЛП, цены в августе в среднем поднялись на 0,2%, в том числе на:

лизобакт — +1,4%;

валосердин, гепариновую мазь, граммидин, кеторол экспресс и троксерутин — +0,9%;

метилурацил — +0,8%;

активированный уголь, аскофен-П и нафазолин — +0,7%;

нимесулид — +0,6%;

таурин — +0,5%;

метамизол натрия (анальгин отечественный) — +0,4%;

валидол и пенталгин — +0,3%.

Снизились цены на следующие препараты: трекрезан (-1,5%), корвалол и ренгалин (-0,9%), мукалтин (-0,6%), валерианы экстракт, канефрон Н и спазмалгон (-0,3%).

Среди медицинских товаров и перевязочных материалов подорожали:

корригирующие очки — +0,8%;

вата — +0,6%;

шприцы одноразовые — +0,5%;

бинты — +0,4%.

Снизились цены на аппараты для измерения артериального давления электронные (-0,2%).