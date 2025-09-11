Росстат сообщил о росте цен на ЖНВЛП в августе на 0,2%
Росстат опубликовал отчет об индексе потребительских цен в августе 2025 года.
Индекс цен на медикаменты
|
Август 2025 г. к
|
Январь-август
|
Справочно
|
август 2024 г. к
|
Январь-август
|
июлю
|
декабрю
|
августу
|
июлю
|
декабрю
|
августу
|
100,31
|
105,97
|
109,34
|
109,57
|
100,45
|
107,20
|
111,48
|
110,97
Источник: Росстат
За август цены на лекарственные препараты, которые включены в Перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов (ЖНВЛП), в среднем выросли на 0,4%. В том числе на:
- хлоргексидин — +1,8%;
- натрия хлорид и перекись водорода — +1,2%;
- аскорбиновую кислоту — +1,1%;
- ацетилсалициловую кислоту (аспирин отечественный) и омепразол — +0,9%;
- салициловую кислоту — +0,8%;
- лоперамид — +0,7%;
- беталок ЗОК, верошпирон и панкреатин — +0,5%.
Снизились цены на амоксициллин с клавулановой кислотой (-0,5%), цетрин (-0,3%), бисопролол и ингавирин (-0,2%).
На лекарственные препараты, не входящие в Перечень ЖНВЛП, цены в августе в среднем поднялись на 0,2%, в том числе на:
- лизобакт — +1,4%;
- валосердин, гепариновую мазь, граммидин, кеторол экспресс и троксерутин — +0,9%;
- метилурацил — +0,8%;
- активированный уголь, аскофен-П и нафазолин — +0,7%;
- нимесулид — +0,6%;
- таурин — +0,5%;
- метамизол натрия (анальгин отечественный) — +0,4%;
- валидол и пенталгин — +0,3%.
Снизились цены на следующие препараты: трекрезан (-1,5%), корвалол и ренгалин (-0,9%), мукалтин (-0,6%), валерианы экстракт, канефрон Н и спазмалгон (-0,3%).
Среди медицинских товаров и перевязочных материалов подорожали:
- корригирующие очки — +0,8%;
- вата — +0,6%;
- шприцы одноразовые — +0,5%;
- бинты — +0,4%.
Снизились цены на аппараты для измерения артериального давления электронные (-0,2%).
