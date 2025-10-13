Росстат сообщил о росте цен на ЖНВЛП в сентябре на 0,9%

Росстат опубликовал отчет об индексе потребительских цен в сентябре 2025 года.

Индекс цен на медикаменты

Источник: Росстат

В сентябре цены на лекарственные препараты, которые входят в Перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов (ЖНВЛП), в среднем выросли на 0,9%. В том числе на:

ибупрофен — +2,1%;

натрия хлорид — +1,7%;

омепразол и цефтриаксон — +1,6%;

верошпирон и гриппферон — +1,1%;

диклофенак и салициловую кислоту — +1,0%.

О снижении цен на препараты из Перечня ЖНВЛП не сообщается.

Как сообщил ТАСС заместитель министра здравоохранения РФ Сергей Глаголев, рост цен на препараты из Перечня ЖНВЛП отмечается ниже инфляционных значений.

«Мы мониторируем цены на все жизненно необходимые и важнейшие лекарственные препараты. Это 820 международных непатентованных названий и 1000 готовых лекарственных препаратов в разных дозировках, упаковках и так далее. И на сегодня рост цен по ним ниже показателей инфляции», — заявил Сергей Глаголев.

По его словам, снижению цены также способствует регистрация воспроизведенных лекарств, биоаналогов или дженериков.

На лекарственные препараты, не входящие в Перечень ЖНВЛП, цены в сентябре в среднем поднялись на 1,4%, в том числе на:

левомеколь — +5,8%;

граммидин — +3,1%;

лизобакт — +2,5%;

аскофен-П — +2,3%;

метилурацил — +2,2%;

нафазолин — +2,1%;

гепариновую мазь и активированный уголь — +1,9%;

кеторол экспресс — +1,8%;

нимесулид и кардиомагнил — +1,6%.

О снижении стоимости лекарств не из Перечня ЖНВЛП также не сообщается.

Среди медицинских товаров и перевязочных материалов подорожали: