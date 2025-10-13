Новости
Росстат сообщил о росте цен на ЖНВЛП в сентябре на 0,9%

13.10.2025
11:34
ДинаКоблова
Цены на препараты из Перечня ЖНВЛП в сентябре выросли на 0,9% к августу, следует из данных Росстата. Рост цен на лекарства, не относящиеся к жизненно важным, составил в среднем 1,4%.
Фото: 123rf.com

Росстат опубликовал отчет об индексе потребительских цен в сентябре 2025 года.

Индекс цен на медикаменты

Сентябрь 2025 г. к

Январь-сентябрь
2025 г.
к январю-сентябрю
2024 г.

Справочно

Сентябрь 2024 г. к

Январь-сентябрь
2024 г.
к январю-сентябрю
2023 г.

августу
2025 г.

декабрю
2024 г.

сентябрю
2024 г.

августу
2024 г.

декабрю
2023 г.

сентябрю
2023 г.

101,16

107,20

109,18

109,53

101,31

108,60

111,64

111,04

Источник: Росстат

В сентябре цены на лекарственные препараты, которые входят в Перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов (ЖНВЛП), в среднем выросли на 0,9%. В том числе на:

  • ибупрофен — +2,1%;
  • натрия хлорид — +1,7%;
  • омепразол и цефтриаксон — +1,6%;
  • верошпирон и гриппферон — +1,1%;
  • диклофенак и салициловую кислоту — +1,0%.

О снижении цен на препараты из Перечня ЖНВЛП не сообщается.

Как сообщил ТАСС заместитель министра здравоохранения РФ Сергей Глаголев, рост цен на препараты из Перечня ЖНВЛП отмечается ниже инфляционных значений.

«Мы мониторируем цены на все жизненно необходимые и важнейшие лекарственные препараты. Это 820 международных непатентованных названий и 1000 готовых лекарственных препаратов в разных дозировках, упаковках и так далее. И на сегодня рост цен по ним ниже показателей инфляции», — заявил Сергей Глаголев.

По его словам, снижению цены также способствует регистрация воспроизведенных лекарств, биоаналогов или дженериков.

На лекарственные препараты, не входящие в Перечень ЖНВЛП, цены в сентябре в среднем поднялись на 1,4%, в том числе на:

  • левомеколь — +5,8%;
  • граммидин — +3,1%;
  • лизобакт — +2,5%;
  • аскофен-П — +2,3%;
  • метилурацил — +2,2%;
  • нафазолин — +2,1%;
  • гепариновую мазь и активированный уголь — +1,9%;
  • кеторол экспресс — +1,8%;
  • нимесулид и кардиомагнил — +1,6%.

О снижении стоимости лекарств не из Перечня ЖНВЛП также не сообщается.

Среди медицинских товаров и перевязочных материалов подорожали:

  • бинты — +0,9%;
  • вата — +0,8%;
  • корригирующие очки и термометры медицинские безртутные (галинстановые) — +0,6%.

