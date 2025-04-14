Росстат сообщил о росте цен на лекарства из Перечня ЖНВЛП на 0,7% в марте
Росстат опубликовал отчет об индексе потребительских цен в марте 2025 года.
За месяц цены на лекарственные препараты, не относящиеся к жизненно необходимым и важнейшим лекарственным препаратам (ЖНВЛП), в среднем выросли на 1,8%. В том числе на:
- нафазолин — +8,7%;
- ренгалин — +5,7%;
- таурин — +3,6%;
- валерианы экстракт — +2,4%;
- метилурацил — +2,3%;
- активированный уголь, корвалол и трекрезан — +2,2%;
- гепариновую мазь и кардиомагнил — +1,9%;
- левомеколь и метамизол натрия (анальгин отечественный) — +1,8%.
На лекарственные препараты, которые входят в Перечень ЖНВЛП, цены в марте в среднем поднялись на 0,7%, в том числе на:
- натрия хлорид — +2,6%;
- супрастин — +2,3%;
- цефтриаксон — +1,3%;
- ацетилсалициловую кислоту (аспирин отечественный) — +1,2%;
- аскорбиновую кислоту — +1,1%;
- беталок 30К, ксилометазолин (галазолин) и хлоргексидин — +1,0%.
Среди медицинских товаров и перевязочных материалов цены изменились на:
- бинты — +1,4%;
- вату — +1,2%;
- термометры медицинские безртутные (галинстановые) — +1,1%;
- термометры электронные стандартные — +0,8%;
- корригирующие очки — +0,6%.
О снижении цен на препараты и медизделия не сообщается.
В прошлом месяце цены на препараты из Перечня ЖНВЛП в среднем выросли на 0,4% относительно января, а на лекарства не из перечня жизненно важных — в среднем на 1,3%.
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