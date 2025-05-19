Росстат сообщил о росте цен на лекарства не из Перечня ЖНВЛП на 1,1% в апреле

Росстат поделился отчетом об индексе потребительских цен в апреле 2025 года.

За месяц цены на лекарства, которые не относятся к жизненно необходимым и важнейшим лекарственным препаратам (ЖНВЛП), в среднем выросли на 1,1%. В том числе на:

супрастин — +2,4%;



натрия хлорид — +2,3%;



аскорбиновую кислоту — +1,5%;



амброксол — +1,3%;



ацетилсалициловую кислоту (аспирин отечественный) — +1,1%;



омепразол — +0,9%;



беталок 30К, дротаверин (но-шпу), верошпирон и цефтриаксон — +0,8%.

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На лекарственные препараты, не входящие в Перечень ЖНВЛП, цены в апреле в среднем поднялись на 0,7%, в том числе на:

нафазолин — +3,4%;

таурин — +2,7%;

гепариновую мазь — +1,9%;

спазмалгон и кеторол экспресс — +1,8%;

меновазин и корвалол — +1,7%;

активированный уголь — +1,6%;

цитрамон — +1,5%;

канефрон Н и троксерутин — +1,4%;

кардиомагнил — +1,3%;

левомеколь — +1,2%;

ренгалин — +1,0%.

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Среди медицинских товаров и перевязочных материалов подорожали:

вата и термометры медицинские электронные стандартные — +1,2%;

бинты — +1,1%;

шприцы одноразовые — +0,8%;

корригирующие очки — +0,5%.

В марте не одно из представленных Росстатом лекарств и медизделий также не подешевело относительно предыдущего месяца.