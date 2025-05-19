Росстат сообщил о росте цен на лекарства не из Перечня ЖНВЛП на 1,1% в апреле
Росстат поделился отчетом об индексе потребительских цен в апреле 2025 года.
За месяц цены на лекарства, которые не относятся к жизненно необходимым и важнейшим лекарственным препаратам (ЖНВЛП), в среднем выросли на 1,1%. В том числе на:
- супрастин — +2,4%;
- натрия хлорид — +2,3%;
- аскорбиновую кислоту — +1,5%;
- амброксол — +1,3%;
- ацетилсалициловую кислоту (аспирин отечественный) — +1,1%;
- омепразол — +0,9%;
- беталок 30К, дротаверин (но-шпу), верошпирон и цефтриаксон — +0,8%.
На лекарственные препараты, не входящие в Перечень ЖНВЛП, цены в апреле в среднем поднялись на 0,7%, в том числе на:
- нафазолин — +3,4%;
- таурин — +2,7%;
- гепариновую мазь — +1,9%;
- спазмалгон и кеторол экспресс — +1,8%;
- меновазин и корвалол — +1,7%;
- активированный уголь — +1,6%;
- цитрамон — +1,5%;
- канефрон Н и троксерутин — +1,4%;
- кардиомагнил — +1,3%;
- левомеколь — +1,2%;
- ренгалин — +1,0%.
Среди медицинских товаров и перевязочных материалов подорожали:
- вата и термометры медицинские электронные стандартные — +1,2%;
- бинты — +1,1%;
- шприцы одноразовые — +0,8%;
- корригирующие очки — +0,5%.
В марте не одно из представленных Росстатом лекарств и медизделий также не подешевело относительно предыдущего месяца.
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