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Росстат сообщил о...

Росстат сообщил о росте цен на лекарства не из Перечня ЖНВЛП на 1,1% в апреле

19.05.2025
11:06
Дина Коблова
В апреле цены на входящие в Перечень ЖНВЛП препараты в среднем выросли на 0,7% относительно марта, следует из опубликованной Росстатом статистики. Рост цен на препараты не из перечня жизненно важных составил в среднем 1,1%. Уже второй месяц ни одно из представленных лекарств не дешевеет.
Фото: 123rf.com

Росстат поделился отчетом об индексе потребительских цен в апреле 2025 года.

За месяц цены на лекарства, которые не относятся к жизненно необходимым и важнейшим лекарственным препаратам (ЖНВЛП), в среднем выросли на 1,1%. В том числе на:

    • супрастин — +2,4%;
    • натрия хлорид — +2,3%;
    • аскорбиновую кислоту — +1,5%;
    • амброксол — +1,3%;
    • ацетилсалициловую кислоту (аспирин отечественный) — +1,1%;
    • омепразол — +0,9%;
    • беталок 30К, дротаверин (но-шпу), верошпирон и цефтриаксон — +0,8%.

На лекарственные препараты, не входящие в Перечень ЖНВЛП, цены в апреле в среднем поднялись на 0,7%, в том числе на:

  • нафазолин — +3,4%;
  • таурин — +2,7%;
  • гепариновую мазь — +1,9%;
  • спазмалгон и кеторол экспресс — +1,8%;
  • меновазин и корвалол — +1,7%;
  • активированный уголь — +1,6%;
  • цитрамон — +1,5%;
  • канефрон Н и троксерутин — +1,4%;
  • кардиомагнил — +1,3%;
  • левомеколь — +1,2%;
  • ренгалин — +1,0%.

Среди медицинских товаров и перевязочных материалов подорожали:

  • вата и термометры медицинские электронные стандартные — +1,2%;
  • бинты — +1,1%;
  • шприцы одноразовые — +0,8%;
  • корригирующие очки — +0,5%.

В марте не одно из представленных Росстатом лекарств и медизделий также не подешевело относительно предыдущего месяца.

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