Росстат сообщил о росте цен на лекарства в декабре на 1%
В Росстате сообщили, что цены на препараты не из списка ЖНВЛП выросли в декабре по сравнению с ноябрем на 1%. Стоимость жизненно необходимых и важнейших лекарств увеличилась за этот же период на 0,7%.
Росстат опубликовал отчет об индексе потребительских цен в декабре.
Лекарственные препараты, не относящиеся к жизненно необходимым и важнейшим лекарственным препаратам (ЖНВЛП), стали дороже на 1%. В том числе:
- аципол – на 4,5%;
- ренгалин, эргоферон – на 2,6%;
- поливитамины – на 2,1%;
- синупрет – на 2,0%;
- эссенциале форте Н – на 1,6%;
- аллохол, канефрон Н, кеторол экспресс, левомеколь, метамизол натрия (анальгин отечественный), мирамистин, нафазолин, нимесулид, энтеросгель – на 1,1—1,5%.
Одновременно подешевели:
- валидол – на 1,6%;
- афобазол – на 1,1%;
- алмагель – на 0,4%;
- троксерутин – на 0,1%.
Цены на лекарственные препараты, относящиеся к ЖНВЛП, выросли на 0,7%. В том числе:
- аскорбиновая кислота – на 4,7%;
- ацетилсалициловая кислота (аспирин отечественный) – на 2%;
- панкреатин – на 1,9%;
- омепразол – на 1,5%;
- глицин, гриппферон, дротаверин (но-шпа), осельтамивир (номидес), супрастин, умифеновир (арбидол) – на 0,8—1,4%.
В то же время снизились цены на:
- цефтриаксон – на 0,7%;
- колекальциферол (витамин Д3) – на 0,4%;
- смекту – на 0,3%;
- бисопролол, эналаприл – на 0,2%.
Среди медицинских товаров и перевязочных материалов подорожали:
- бинты – на 1%;
- вата отечественная – на 0,4%;
- шприцы одноразовые – на 0,3%.
Вместе с тем подешевели:
- аппараты для измерения артериального давления – на 0,8%;
- термометры медицинские безртутные (галинстановые) – на 0,4%;
- термометры медицинские электронные – на 0,3%.
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