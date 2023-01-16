Росстат сообщил о росте цен на лекарства в декабре на 1%

Росстат опубликовал отчет об индексе потребительских цен в декабре.

Лекарственные препараты, не относящиеся к жизненно необходимым и важнейшим лекарственным препаратам (ЖНВЛП), стали дороже на 1%. В том числе:

аципол – на 4,5%;

ренгалин, эргоферон – на 2,6%;

поливитамины – на 2,1%;

синупрет – на 2,0%;

эссенциале форте Н – на 1,6%;

аллохол, канефрон Н, кеторол экспресс, левомеколь, метамизол натрия (анальгин отечественный), мирамистин, нафазолин, нимесулид, энтеросгель – на 1,1—1,5%.

Одновременно подешевели:

валидол – на 1,6%;

афобазол – на 1,1%;

алмагель – на 0,4%;

троксерутин – на 0,1%.

Цены на лекарственные препараты, относящиеся к ЖНВЛП, выросли на 0,7%. В том числе:

аскорбиновая кислота – на 4,7%;

ацетилсалициловая кислота (аспирин отечественный) – на 2%;

панкреатин – на 1,9%;

омепразол – на 1,5%;

глицин, гриппферон, дротаверин (но-шпа), осельтамивир (номидес), супрастин, умифеновир (арбидол) – на 0,8—1,4%.

В то же время снизились цены на:

цефтриаксон – на 0,7%;

колекальциферол (витамин Д3) – на 0,4%;

смекту – на 0,3%;

бисопролол, эналаприл – на 0,2%.

Среди медицинских товаров и перевязочных материалов подорожали:

бинты – на 1%;

вата отечественная – на 0,4%;

шприцы одноразовые – на 0,3%.

Вместе с тем подешевели: