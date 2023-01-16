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Росстат сообщил о...

Росстат сообщил о росте цен на лекарства в декабре на 1%

16.01.2023
10:40
Артем Косенок

В Росстате сообщили, что цены на препараты не из списка ЖНВЛП выросли в декабре по сравнению с ноябрем на 1%. Стоимость жизненно необходимых и важнейших лекарств увеличилась за этот же период на 0,7%.

Росстат опубликовал отчет об индексе потребительских цен в декабре.

Лекарственные препараты, не относящиеся к жизненно необходимым и важнейшим лекарственным препаратам (ЖНВЛП), стали дороже на 1%. В том числе:

  • аципол – на 4,5%;
  • ренгалин, эргоферон – на 2,6%;
  • поливитамины – на 2,1%;
  • синупрет – на 2,0%;
  • эссенциале форте Н – на 1,6%;
  • аллохол, канефрон Н, кеторол экспресс, левомеколь, метамизол натрия (анальгин отечественный), мирамистин, нафазолин, нимесулид, энтеросгель – на 1,1—1,5%.

Одновременно подешевели:

  • валидол – на 1,6%;
  • афобазол – на 1,1%;
  • алмагель – на 0,4%;
  • троксерутин – на 0,1%.

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Цены на лекарственные препараты, относящиеся к ЖНВЛП, выросли на 0,7%. В том числе:

  • аскорбиновая кислота – на 4,7%;
  • ацетилсалициловая кислота (аспирин отечественный) – на 2%;
  • панкреатин – на 1,9%;
  • омепразол – на 1,5%;
  • глицин, гриппферон, дротаверин (но-шпа), осельтамивир (номидес), супрастин, умифеновир (арбидол) – на 0,8—1,4%.

В то же время снизились цены на:

  • цефтриаксон – на 0,7%;
  • колекальциферол (витамин Д3) – на 0,4%;
  • смекту – на 0,3%;
  • бисопролол, эналаприл – на 0,2%.

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Среди медицинских товаров и перевязочных материалов подорожали:

  • бинты – на 1%;
  • вата отечественная – на 0,4%;
  • шприцы одноразовые – на 0,3%.

Вместе с тем подешевели:

  • аппараты для измерения артериального давления – на 0,8%;
  • термометры медицинские безртутные (галинстановые) – на 0,4%;
  • термометры медицинские электронные – на 0,3%.

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