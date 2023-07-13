Росстат сообщил о росте цен на лекарства в июне на 0,7%

Росстат опубликовал отчет об индексе потребительских цен в июне.

Цены на лекарственные препараты, не относящиеся к жизненно необходимым и важнейшим лекарственным препаратам (ЖНВЛП), в среднем выросли на 0,7%. В том числе подорожали:

аллохол — на 4,4%;

афобазол — на 2,5%;

корвалол — на 2,4%;

кеторол экспресс — на 1,8%;

поливитамины — на 1,5%;

канефрон Н — на 1,1%;

левомеколь — на 1%;

эргоферон — на 0,9%;

троксерутин, сульфацетамид и алмагель — на 0,8%.

При этом снизились цены на такие препараты, как:

синупрет — на 1,1%;

ингалипт — на 0,5%;

нафазолин — на 0,4%;

йод — на 0,2%.

Лекарственные препараты, относящиеся к ЖНВЛП, в среднем стали дороже на 0,6%. В том числе:

дротаверин (но-шпа) – на 2,9%;

фуросемид – на 2,1%;

панкреатин – на 2%;

омепразол – на 1,7%;

винпоцетин – на 1,2%;

эуфиллин – на 1,1%;

бисакодил – на 1%;

ксилометазолин (галазолин) – на 0,9%;

супрастин, ибупрофен и аскорбиновая кислота – на 0,8%.

Одновременно снизились цены на:

колекальциферол (витамин Д3) – на 0,7%;

цефтриаксон – на 0,4%;

фосфоглив, осельтамивир (номидес) и смекту – на 0,2%.

Среди медицинских товаров и перевязочных материалов подорожали шприцы одноразовые – на 0,6%, а также корригирующие очки – на 0,4%. Цены снизились на термометры медицинские электронные стандартные – на 0,7%, термометры безртутные (галинстановые) и бинты – на 0,5%, вату отечественную – на 0,2%.