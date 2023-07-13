Росстат сообщил о росте цен на лекарства в июне на 0,7%
Росстат опубликовал отчет об индексе потребительских цен в июне.
Цены на лекарственные препараты, не относящиеся к жизненно необходимым и важнейшим лекарственным препаратам (ЖНВЛП), в среднем выросли на 0,7%. В том числе подорожали:
- аллохол — на 4,4%;
- афобазол — на 2,5%;
- корвалол — на 2,4%;
- кеторол экспресс — на 1,8%;
- поливитамины — на 1,5%;
- канефрон Н — на 1,1%;
- левомеколь — на 1%;
- эргоферон — на 0,9%;
- троксерутин, сульфацетамид и алмагель — на 0,8%.
При этом снизились цены на такие препараты, как:
- синупрет — на 1,1%;
- ингалипт — на 0,5%;
- нафазолин — на 0,4%;
- йод — на 0,2%.
Лекарственные препараты, относящиеся к ЖНВЛП, в среднем стали дороже на 0,6%. В том числе:
- дротаверин (но-шпа) – на 2,9%;
- фуросемид – на 2,1%;
- панкреатин – на 2%;
- омепразол – на 1,7%;
- винпоцетин – на 1,2%;
- эуфиллин – на 1,1%;
- бисакодил – на 1%;
- ксилометазолин (галазолин) – на 0,9%;
- супрастин, ибупрофен и аскорбиновая кислота – на 0,8%.
Одновременно снизились цены на:
- колекальциферол (витамин Д3) – на 0,7%;
- цефтриаксон – на 0,4%;
- фосфоглив, осельтамивир (номидес) и смекту – на 0,2%.
Среди медицинских товаров и перевязочных материалов подорожали шприцы одноразовые – на 0,6%, а также корригирующие очки – на 0,4%. Цены снизились на термометры медицинские электронные стандартные – на 0,7%, термометры безртутные (галинстановые) и бинты – на 0,5%, вату отечественную – на 0,2%.
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