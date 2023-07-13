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Росстат сообщил о...

Росстат сообщил о росте цен на лекарства в июне на 0,7%

13.07.2023
10:18
Артем Косенок
Росстат сообщил о росте цен на лекарственные препараты по итогам июня. Их стоимость увеличилась на 0,7%. Также выросла стоимость препаратов из Перечня ЖНВЛП.
Фото: freepik/ru.freepik.com

Росстат опубликовал отчет об индексе потребительских цен в июне.

Цены на лекарственные препараты, не относящиеся к жизненно необходимым и важнейшим лекарственным препаратам (ЖНВЛП), в среднем выросли на 0,7%. В том числе подорожали:

  • аллохол — на 4,4%;
  • афобазол — на 2,5%;
  • корвалол — на 2,4%;
  • кеторол экспресс — на 1,8%;
  • поливитамины — на 1,5%;
  • канефрон Н — на 1,1%;
  • левомеколь — на 1%;
  • эргоферон — на 0,9%;
  • троксерутин, сульфацетамид и алмагель — на 0,8%.

При этом снизились цены на такие препараты, как:

  • синупрет — на 1,1%;
  • ингалипт — на 0,5%;
  • нафазолин — на 0,4%;
  • йод — на 0,2%.

Лекарственные препараты, относящиеся к ЖНВЛП, в среднем стали дороже на 0,6%. В том числе:

  • дротаверин (но-шпа) – на 2,9%;
  • фуросемид – на 2,1%;
  • панкреатин – на 2%;
  • омепразол – на 1,7%;
  • винпоцетин – на 1,2%;
  • эуфиллин – на 1,1%;
  • бисакодил – на 1%;
  • ксилометазолин (галазолин) – на 0,9%;
  • супрастин, ибупрофен и аскорбиновая кислота – на 0,8%.

Одновременно снизились цены на:

  • колекальциферол (витамин Д3) – на 0,7%;
  • цефтриаксон – на 0,4%;
  • фосфоглив, осельтамивир (номидес) и смекту – на 0,2%.

Среди медицинских товаров и перевязочных материалов подорожали шприцы одноразовые – на 0,6%, а также корригирующие очки – на 0,4%. Цены снизились на термометры медицинские электронные стандартные – на 0,7%, термометры безртутные (галинстановые) и бинты – на 0,5%, вату отечественную – на 0,2%.

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