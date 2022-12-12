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Росстат сообщил о...

Росстат сообщил о росте цен на лекарства в ноябре на 0,3%

12.12.2022
12:39
Артем Косенок

В Росстате сообщили, что стоимость препаратов, не входящих в Перечень ЖНВЛП, в среднем выросла на 0,3%. На столько же увеличилась цена на лекарственные средства из этого списка.   

Фото: Артем Косенок

Росстат опубликовал отчет об индексе потребительских цен в октябре.

В ноябре цены на лекарственные препараты, относящиеся к жизненно необходимым и важнейшим лекарственным препаратам (ЖНВЛП), в среднем выросли на 0,3%. В том числе:

  • аскорбиновая кислота – на 4,8%;
  • ацетилсалициловая кислота (аспирин отечественный) – на 2,2%;
  • дротаверин (но-шпа) – на 1,5%;
  • панкреатин – на 1,3%;
  • глицин, фосфоглив – на 0,9%;
  • омепразол – на 0,6%;
  • умифеновир (арбидол) – на 0,5%;
  • парацетамол – на 0,4%.

Одновременно снизились цены на:

  • ингавирин – на 0,9%;
  • фуросемид – на 0,7%;
  • гриппферон, цефтриаксон, азитромицин – на 0,6%;
  • смекта – на 0,5%.

Цены на лекарственные препараты, не относящиеся к ЖНВЛП, в среднем также выросли на 0,3%. В их числе:

  • аципол – на 3,4%;
  • поливитамины – на 2,1%;
  • ренгалин – на 1,9%;
  • мидокалм и корвалол – на 1,1%;
  • нафазолин – на 1,0%;
  • йод – на 0,7%;
  • мирамистин и таурин – на 0,6%;
  • алмагель, эссенциале форте Н, афобазол, кеторол экспресс, левомеколь, аллохол – на 0,4%.

При этом снизились цены на:

  • валидол и синупрет – на 0,9%;
  • троксерутин – на 0,6%;
  • метилурацил и эргоферон – на 0,5%;
  • канефрон Н – на 0,4%.

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