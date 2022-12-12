Росстат сообщил о росте цен на лекарства в ноябре на 0,3%
В Росстате сообщили, что стоимость препаратов, не входящих в Перечень ЖНВЛП, в среднем выросла на 0,3%. На столько же увеличилась цена на лекарственные средства из этого списка.
Росстат опубликовал отчет об индексе потребительских цен в октябре.
В ноябре цены на лекарственные препараты, относящиеся к жизненно необходимым и важнейшим лекарственным препаратам (ЖНВЛП), в среднем выросли на 0,3%. В том числе:
- аскорбиновая кислота – на 4,8%;
- ацетилсалициловая кислота (аспирин отечественный) – на 2,2%;
- дротаверин (но-шпа) – на 1,5%;
- панкреатин – на 1,3%;
- глицин, фосфоглив – на 0,9%;
- омепразол – на 0,6%;
- умифеновир (арбидол) – на 0,5%;
- парацетамол – на 0,4%.
Одновременно снизились цены на:
- ингавирин – на 0,9%;
- фуросемид – на 0,7%;
- гриппферон, цефтриаксон, азитромицин – на 0,6%;
- смекта – на 0,5%.
Цены на лекарственные препараты, не относящиеся к ЖНВЛП, в среднем также выросли на 0,3%. В их числе:
- аципол – на 3,4%;
- поливитамины – на 2,1%;
- ренгалин – на 1,9%;
- мидокалм и корвалол – на 1,1%;
- нафазолин – на 1,0%;
- йод – на 0,7%;
- мирамистин и таурин – на 0,6%;
- алмагель, эссенциале форте Н, афобазол, кеторол экспресс, левомеколь, аллохол – на 0,4%.
При этом снизились цены на:
- валидол и синупрет – на 0,9%;
- троксерутин – на 0,6%;
- метилурацил и эргоферон – на 0,5%;
- канефрон Н – на 0,4%.
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