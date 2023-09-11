Росстат сообщил о росте цен в августе на лекарства из Перечня ЖНВЛП на 0,8%

Росстат опубликовал отчет об индексе потребительских цен в июле.

В августе лекарственные препараты, относящиеся к жизненно необходимым и важнейшим лекарственным препаратам (ЖНВЛП), в среднем стали дороже на 0,8%. В том числе цены выросли на следующие лекарственные средства:

ацетилсалициловая кислота (аспирин отечественный) — на 5,6%;

панкреатин — на 1,8%;

фуросемид — на 1,7%;

ксарелто, ингавирин, дротаверин (но-шпа) — на 1,4%;

винпоцетин, эуфиллин — на 1,3%;

ибупрофен, омепразол — на 0,9%.

При этом цены снизились:

фосфоглив — на 0,7%;

амброксол, колекальциферол (витамин D 3 ) — на 0,3%;

) — на 0,3%; эналаприл, осельтамивир (номидес) — на 0,2%, смекта — на 0,1%.

Цены на лекарственные препараты, не относящиеся к ЖНВЛП, в среднем выросли на 0,9%. В том числе увеличились на такие средства, как:

афобазол — на 3,3%;

кеторол экспресс — на 2,5%;

аллохол — на 2,3%;

троксерутин — на 2,1%;

активированный уголь — на 1,9%;

левомеколь и магне B 6 — на 1,5%;

— на 1,5%; метамизол натрия (анальгин отечественный) — на 1,4%;

метилурацил — на 1,3%;

канефрон Н — на 1,2%;

флуоцинолона ацетонид — на 1,1%;

нимесулид, сульфацетамид, корвалол, цитрамон — на 1,0%.

Цены снизились на следующие препараты:

синупрет — на 2,5%;

йод — на 0,3%;

валидол — на 0,2%;

нафазолин — на 0,1%.

Среди медицинских товаров и перевязочных материалов подорожали: