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Росстат сообщил о...

Росстат сообщил о росте цен в августе на лекарства из Перечня ЖНВЛП на 0,8%

11.09.2023
18:52
Артем Косенок
Цены на лекарственные средства из Перечня ЖНВЛП выросли в августе на 0,8%. Стоимость средств, не относящихся к жизненно необходимым и важнейшим лекарственным препаратам, также увеличилась за этот период.
Фото: freepik/ru.freepik.com

Росстат опубликовал отчет об индексе потребительских цен в июле.

В августе лекарственные препараты, относящиеся к жизненно необходимым и важнейшим лекарственным препаратам (ЖНВЛП), в среднем стали дороже на 0,8%. В том числе цены выросли на следующие лекарственные средства:

  • ацетилсалициловая кислота (аспирин отечественный) — на 5,6%;
  • панкреатин — на 1,8%;
  • фуросемид — на 1,7%;
  • ксарелто, ингавирин, дротаверин (но-шпа) — на 1,4%;
  • винпоцетин, эуфиллин — на 1,3%;
  • ибупрофен, омепразол — на 0,9%.

При этом цены снизились:

  • фосфоглив — на 0,7%;
  • амброксол, колекальциферол (витамин D3) — на 0,3%;
  • эналаприл, осельтамивир (номидес) — на 0,2%, смекта — на 0,1%.

Цены на лекарственные препараты, не относящиеся к ЖНВЛП, в среднем выросли на 0,9%. В том числе увеличились на такие средства, как:

  • афобазол — на 3,3%;
  • кеторол экспресс — на 2,5%;
  • аллохол — на 2,3%;
  • троксерутин — на 2,1%;
  • активированный уголь — на 1,9%;
  • левомеколь и магне B6 — на 1,5%;
  • метамизол натрия (анальгин отечественный) — на 1,4%;
  • метилурацил — на 1,3%;
  • канефрон Н — на 1,2%;
  • флуоцинолона ацетонид — на 1,1%;
  • нимесулид, сульфацетамид, корвалол, цитрамон — на 1,0%.

Цены снизились на следующие препараты:

  • синупрет — на 2,5%;
  • йод — на 0,3%;
  • валидол — на 0,2%;
  • нафазолин — на 0,1%.

Среди медицинских товаров и перевязочных материалов подорожали:

  • шприцы одноразовые – на 0,8%;
  • корригирующие очки – на 0,4%;
  • термометры медицинские электронные и вата отечественная – на 0,3%;
  • бинты – на 0,1%.

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