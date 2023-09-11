Росстат сообщил о росте цен в августе на лекарства из Перечня ЖНВЛП на 0,8%
Росстат опубликовал отчет об индексе потребительских цен в июле.
В августе лекарственные препараты, относящиеся к жизненно необходимым и важнейшим лекарственным препаратам (ЖНВЛП), в среднем стали дороже на 0,8%. В том числе цены выросли на следующие лекарственные средства:
- ацетилсалициловая кислота (аспирин отечественный) — на 5,6%;
- панкреатин — на 1,8%;
- фуросемид — на 1,7%;
- ксарелто, ингавирин, дротаверин (но-шпа) — на 1,4%;
- винпоцетин, эуфиллин — на 1,3%;
- ибупрофен, омепразол — на 0,9%.
При этом цены снизились:
- фосфоглив — на 0,7%;
- амброксол, колекальциферол (витамин D3) — на 0,3%;
- эналаприл, осельтамивир (номидес) — на 0,2%, смекта — на 0,1%.
Цены на лекарственные препараты, не относящиеся к ЖНВЛП, в среднем выросли на 0,9%. В том числе увеличились на такие средства, как:
- афобазол — на 3,3%;
- кеторол экспресс — на 2,5%;
- аллохол — на 2,3%;
- троксерутин — на 2,1%;
- активированный уголь — на 1,9%;
- левомеколь и магне B6 — на 1,5%;
- метамизол натрия (анальгин отечественный) — на 1,4%;
- метилурацил — на 1,3%;
- канефрон Н — на 1,2%;
- флуоцинолона ацетонид — на 1,1%;
- нимесулид, сульфацетамид, корвалол, цитрамон — на 1,0%.
Цены снизились на следующие препараты:
- синупрет — на 2,5%;
- йод — на 0,3%;
- валидол — на 0,2%;
- нафазолин — на 0,1%.
Среди медицинских товаров и перевязочных материалов подорожали:
- шприцы одноразовые – на 0,8%;
- корригирующие очки – на 0,4%;
- термометры медицинские электронные и вата отечественная – на 0,3%;
- бинты – на 0,1%.
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