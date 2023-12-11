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Росстат сообщил о...

Росстат сообщил о росте цен в ноябре на лекарства и медизделия

11.12.2023
11:14
Артем Косенок
Цены на лекарственные средства из Перечня ЖНВЛП выросли в ноябре на 0,4%, а стоимость не относящихся к этому списку препаратов — на 0,9%. Также увеличились цены и на медицинские изделия.  
Фото: Racool_studio/Freepik

Росстат опубликовал отчет об индексе потребительских цен в ноябре.

В ноябре цены на лекарственные препараты, не относящиеся к жизненно необходимым и важнейшим лекарственным препаратам (ЖНВЛП), в среднем выросли на 0,9%. В том числе на:

  • синупрет — на 7,3%;
  • левомеколь и сульфацетамид — на 2,3%;
  • поливитамины — на 2,0%;
  • ренгалин — на 1,4%;
  • нафазолин — на 1,3%;
  • аллохол, канефрон Н, корвалол, метамизол натрия (анальгин отечественный), нимесулид, эргоферон — на 1,0—1,2%.

В то же время снизились цены на:

  • мидокалм — на 0,4%;
  • мирамистин, энтеросгель — на 0,3%;
  • комбинированные анальгетики — на 0,2%.

Препараты, относящиеся к ЖНВЛП, в среднем стали дороже на 0,4%. В том числе речь идет о таких лекарственных средствах, как:

  • фуросемид — на 1,9%;
  • ацетилсалициловая кислота (аспирин отечественный) — на 1,7%;
  • аскорбиновая кислота и панкреатин — на 1,4%;
  • ингавирин — на 1,0%;
  • ксилометазолин (галазолин) — на 0,9%;
  • ацетилцистеин (АЦЦ), глицин, ибупрофен, ксарелто, натрия хлорид, цефтриаксон — на 0,5—0,8%.

При этом снизились цены на:

  • осельтамивир (номидес) — на 0,8%;
  • гриппферон — на 0,5%;
  • азитромицин и бисопролол — на 0,4%;
  • дротаверин (но-шпа) — на 0,3%.

Среди медицинских товаров и перевязочных материалов выросли цены на: термометры медицинские электронные стандартные — на 1,2%; аппараты для измерения артериального давления электронные — на 0,8%; бинты — на 0,7%; корригирующие очки и вату отечественную — на 0,5%; шприцы одноразовые — на 0,4%.

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