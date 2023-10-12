Росстат сообщил о росте цен на лекарства в сентябре

Росстат опубликовал отчет об индексе потребительских цен в сентябре.

В сентябре цены на лекарственные препараты, не относящиеся к жизненно необходимым и важнейшим лекарственным препаратам (ЖНВЛП), в среднем выросли на 1,2%, в том числе:

аллохол – на 2,7%;

сульфацетамид – на 2,3%;

кеторол экспресс – на 2,2%;

аципол – на 2,1%;

метилурацил – на 2%;

активированный уголь – на 1,9%;

афобазол, валерианы экстракт, ингалипт, канефрон Н, корвалол, магне В6, поливитамины, таурин, троксерутин, цитрамон – на 1,3—1,7%.

Цены на синупрет снизились на 1,1%.

Лекарственные препараты, относящиеся к ЖНВЛП, в среднем стали дороже на 1,1%. В их числе:

ацетилсалициловая кислота (аспирин отечественный) – на 4,9%;

фуросемид – на 3%;

панкреатин – на 2,2%;

ингавирин и цефтриаксон – на 2,1%;

ацетилцистеин (АЦЦ) и ксарелто – на 1,8%;

аскорбиновая кислота, винпоцетин, глицин, дротаверин (но-шпа), омепразол, умифеновир (арбидол), эуфиллин – на 1,3—1,7%.

Цены снизились на:

фосфоглив – на 0,8%;

супрастин – на 0,7%;

осельтамивир (номидес) – на 0,3%.

Среди медицинских товаров и перевязочных материалов выросли цены на такую продукцию, как: