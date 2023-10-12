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Росстат сообщил о...

Росстат сообщил о росте цен на лекарства в сентябре

12.10.2023
10:04
Артем Косенок
Росстат сообщил о росте цен на лекарства в сентябре. Выросла стоимость как препаратов из Перечня ЖНВЛП, так и не относящихся к жизненно необходимым и важнейшим лекарственным средствам.
Фото: freepik/ru.freepik.com

Росстат опубликовал отчет об индексе потребительских цен в сентябре.

В сентябре цены на лекарственные препараты, не относящиеся к жизненно необходимым и важнейшим лекарственным препаратам (ЖНВЛП), в среднем выросли на 1,2%, в том числе:

  • аллохол – на 2,7%;
  • сульфацетамид – на 2,3%;
  • кеторол экспресс – на 2,2%;
  • аципол – на 2,1%;
  • метилурацил – на 2%;
  • активированный уголь – на 1,9%;
  • афобазол, валерианы экстракт, ингалипт, канефрон Н, корвалол, магне В6, поливитамины, таурин, троксерутин, цитрамон – на 1,3—1,7%.

Цены на синупрет снизились на 1,1%.

Лекарственные препараты, относящиеся к ЖНВЛП, в среднем стали дороже на 1,1%. В их числе:

  • ацетилсалициловая кислота (аспирин отечественный) – на 4,9%;
  • фуросемид – на 3%;
  • панкреатин – на 2,2%;
  • ингавирин и цефтриаксон – на 2,1%;
  • ацетилцистеин (АЦЦ) и ксарелто – на 1,8%;
  • аскорбиновая кислота, винпоцетин, глицин, дротаверин (но-шпа), омепразол, умифеновир (арбидол), эуфиллин – на 1,3—1,7%.

Цены снизились на:

  • фосфоглив – на 0,8%;
  • супрастин – на 0,7%;
  • осельтамивир (номидес) – на 0,3%.

Среди медицинских товаров и перевязочных материалов выросли цены на такую продукцию, как:

  • бинты – на 1,3%,
  • вата отечественная – на 1%;
  • аппараты для измерения артериального давления – на 0,7%;
  • корригирующие очки и термометры медицинские электронные – на 0,5%;
  • шприцы одноразовые – на 0,3%;
  • термометры медицинские безртутные (галинстановые) – на 0,2%.

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