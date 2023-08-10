Росстат сообщил о росте цен на лекарства в июле
Росстат опубликовал отчет об индексе потребительских цен в июле.
Лекарственные препараты, относящиеся к жизненно необходимым и важнейшим лекарственным препаратам (ЖНВЛП), в среднем стали дороже на 0,8%. В том числе речь идет о таких средствах, как:
- супрастин – на 3,9%;
- ацетилсалициловая кислота (аспирин отечественный) – на 2,8%;
- панкреатин – на 2,2%;
- дротаверин (но-шпа) и фуросемид – на 2%;
- эуфиллин, омепразол, винпоцетин, ибупрофен, ингавирин, бисакодил, ксилометазолин (галазолин) и цефтриаксон – на 0,8—1,6%.
При этом цены снизились на следующие препараты:
- фосфоглив и осельтамивир (номидес) – на 0,5%;
- парацетамол – на 0,4%.
Цены на лекарственные препараты, не относящиеся к ЖНВЛП, в среднем выросли на 0,7%. В том числе на следующие средства:
- троксерутин и аллохол – на 2,2%;
- комбинированные анальгетики и афобазол – на 1,7%;
- кеторол экспресс – на 1,6%;
- канефрон Н – на 1,4%;
- корвалол – на 1,2%;
- валерианы экстракт и алмагель – на 1,1%;
- нимесулид и флуоцинолона ацетонид – на 0,9%;
- сульфацетамид и энтеросгель – на 0,8%;
- метилурацил, эргоферон и ренгалин – на 0,7%.
Цены на синупрет снизились на 0,7%, на нафазолин – на 0,3%.
Среди медицинских товаров и перевязочных материалов подорожали корригирующие очки и бинты – на 0,4%, шприцы одноразовые – на 0,2%. Цены снизились: на термометры безртутные (галинстановые) – на 0,9%, вату отечественную – на 0,3%, аппараты для измерения артериального давления электронные – на 0,2%.
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