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Росстат сообщил о...

Росстат сообщил о росте цен на лекарства в июле

10.08.2023
09:21
Артем Косенок
Цена на лекарственные средства из Перечня ЖНВЛП выросла в июле на 0,8%. Стоимость средств, не относящихся к жизненно необходимым и важнейшим лекарственным препаратам, также увеличилась за этот период.
Фото: freepik/ru.freepik.com

Росстат опубликовал отчет об индексе потребительских цен в июле.

Лекарственные препараты, относящиеся к жизненно необходимым и важнейшим лекарственным препаратам (ЖНВЛП), в среднем стали дороже на 0,8%. В том числе речь идет о таких средствах, как:

  • супрастин – на 3,9%;
  • ацетилсалициловая кислота (аспирин отечественный) – на 2,8%;
  • панкреатин – на 2,2%;
  • дротаверин (но-шпа) и фуросемид – на 2%;
  • эуфиллин, омепразол, винпоцетин, ибупрофен, ингавирин, бисакодил, ксилометазолин (галазолин) и цефтриаксон – на 0,8—1,6%.

При этом цены снизились на следующие препараты:

  • фосфоглив и осельтамивир (номидес) – на 0,5%;
  • парацетамол – на 0,4%.

Цены на лекарственные препараты, не относящиеся к ЖНВЛП, в среднем выросли на 0,7%. В том числе на следующие средства:

  • троксерутин и аллохол – на 2,2%;
  • комбинированные анальгетики и афобазол – на 1,7%;
  • кеторол экспресс – на 1,6%;
  • канефрон Н – на 1,4%;
  • корвалол – на 1,2%;
  • валерианы экстракт и алмагель – на 1,1%;
  • нимесулид и флуоцинолона ацетонид – на 0,9%;
  • сульфацетамид и энтеросгель – на 0,8%;
  • метилурацил, эргоферон и ренгалин – на 0,7%.

Цены на синупрет снизились на 0,7%, на нафазолин – на 0,3%.

Среди медицинских товаров и перевязочных материалов подорожали корригирующие очки и бинты – на 0,4%, шприцы одноразовые – на 0,2%. Цены снизились: на термометры безртутные (галинстановые) – на 0,9%, вату отечественную – на 0,3%, аппараты для измерения артериального давления электронные – на 0,2%.

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