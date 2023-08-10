Росстат сообщил о росте цен на лекарства в июле

Росстат опубликовал отчет об индексе потребительских цен в июле.

Лекарственные препараты, относящиеся к жизненно необходимым и важнейшим лекарственным препаратам (ЖНВЛП), в среднем стали дороже на 0,8%. В том числе речь идет о таких средствах, как:

супрастин – на 3,9%;

ацетилсалициловая кислота (аспирин отечественный) – на 2,8%;

панкреатин – на 2,2%;

дротаверин (но-шпа) и фуросемид – на 2%;

эуфиллин, омепразол, винпоцетин, ибупрофен, ингавирин, бисакодил, ксилометазолин (галазолин) и цефтриаксон – на 0,8—1,6%.

При этом цены снизились на следующие препараты:

фосфоглив и осельтамивир (номидес) – на 0,5%;

парацетамол – на 0,4%.

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Цены на лекарственные препараты, не относящиеся к ЖНВЛП, в среднем выросли на 0,7%. В том числе на следующие средства:

троксерутин и аллохол – на 2,2%;

комбинированные анальгетики и афобазол – на 1,7%;

кеторол экспресс – на 1,6%;

канефрон Н – на 1,4%;

корвалол – на 1,2%;

валерианы экстракт и алмагель – на 1,1%;

нимесулид и флуоцинолона ацетонид – на 0,9%;

сульфацетамид и энтеросгель – на 0,8%;

метилурацил, эргоферон и ренгалин – на 0,7%.

Цены на синупрет снизились на 0,7%, на нафазолин – на 0,3%.

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Среди медицинских товаров и перевязочных материалов подорожали корригирующие очки и бинты – на 0,4%, шприцы одноразовые – на 0,2%. Цены снизились: на термометры безртутные (галинстановые) – на 0,9%, вату отечественную – на 0,3%, аппараты для измерения артериального давления электронные – на 0,2%.