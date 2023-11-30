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Росстат сообщил о...

Росстат сообщил о росте производства вакцин и сывороток

30.11.2023
10:27
Артем Косенок
В России в октябре произвели 2 млрд доз вакцин и сывороток — на 45,9% больше, чем за тот же месяц прошлого года, и на 18,5% больше, чем в сентябре нынешнего года. Также увеличился и выпуск антибиотиков.
Фото: usertrmk/Freepik

Выпуск лекарственных средств и материалов, применяемых в медицинских целях, в октябре 2023 года вырос по сравнению с тем же месяцем прошлого года на 13,8%. Но при этом снизился на 2,2% по сравнению с сентябрем 2023 года. За десять месяцев 2023 года производство лекарственных средств и материалов, применяемых в медицинских целях, сократилось на 1,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Такие данные приводит Росстат.

Лекарственных препаратов в октябре произведено на 56,8 млрд руб. Это на 17,1% больше, чем в октябре 2022 года, но на 2,8% меньше, чем в сентябре 2023 года. За январь — октябрь нынешнего года производство лекарственных препаратов выросло по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 3,5%, произведено продукции на 529 млрд руб.

Сывороток и вакцин произведено 2 млрд доз, что на 45,9% больше, чем в октябре 2022 года, и на 18,5% больше, чем в сентябре 2023 года. Выпуск в ампулах составил 215 тыс. штук, что на 57,3% меньше, чем в октябре 2022 года, и на 63,2% меньше, чем в сентябре 2023 года. За январь — октябрь 2023 года производство сывороток и вакцин в дозах выросло по сравнению с аналогичным периодом 2022 года на 13,2%, а в ампулах – на 3,7%.

Производство фармацевтических субстанций снизилось по сравнению с октябрем 2022 года и сентябрем 2023 года на 12,5 и 6% соответственно. За январь — октябрь 2023 года фармсубстанций произведено на 17,8% меньше, чем за аналогичный период 2022 года.

Производство провитаминов, витаминов и их производных составило 36,8 т, что на 36,7% меньше, чем в октябре 2022 года, и на 3,6% меньше, чем в сентябре 2023 года. Выпуск антибиотиков вырос как по сравнению с октябрем 2022 года, так и по сравнению с сентябрем 2023 года: на 54,4 и 14,1% соответственно. Он составил 146 т.

Перевязочных материалов и аналогичных изделий, в том числе пропитанных или покрытых лекарственными средствами, произведено 65,4 млн упаковок. Это на 2% меньше, чем в октябре 2022 года, но на 11% больше, чем в сентябре 2023 года. За январь — октябрь 2023 года их произведено 544 млн упаковок, что на 19,2% больше, чем за аналогичный период 2022 года. Клейких перевязочных материалов произведено 14,4 млн упаковок, что на 19,2% меньше, чем в октябре 2022 года, и на 11,6% меньше, чем в сентябре 2023 года.

Оборудования и приборов, применяемых в медицинских целях для диагностики, облучения, реабилитации и терапии, в октябре 2023 года выпущено на 4,8 млрд руб. Это на 25,3% больше, чем в октябре 2022 года, и на 6,1% больше, чем в сентябре 2023 года. В целом за январь — октябрь 2023 года производство медицинской аппаратуры этого типа выросло до 37,1 млрд руб. — на 18,2 % больше, чем за аналогичный период 2022 года.

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