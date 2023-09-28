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Росстат сообщил о...

Росстат сообщил о росте в августе выпуска препаратов в рублях

28.09.2023
10:10
Артем Косенок
В августе лекарственных препаратов было изготовлено на 51,1 млрд руб. Это на 7,2% больше, чем в августе 2022 года, и на 3,6% больше, чем в июле 2023 года.
Фото: pvproductions/ru.freepik.com

Выпуск лекарственных средств и материалов, применяемых в медицинских целях, в августе этого года вырос по сравнению с августом 2022 года на 1,7%. По сравнению с июлем 2023 года — на 4,8%. За восемь месяцев этого года производство лекарственных средств и материалов, применяемых в медицинских целях, сократилось на 5,1% по сравнению с тем же периодом 2022 года. Такие данные приводит Росстат.

Лекарственных препаратов в августе изготовлено на 51,1 млрд руб. Это на 7,2% больше, чем в августе 2022 года, и на 3,6% больше, чем в июле 2023 года. За январь — август 2023 года произведено лекарственных препаратов на 414 млрд руб. — на 0,4% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Сывороток и вакцин изготовлено 1,7 млрд доз, что на 23,8% больше, чем в августе 2022 года, но на 4,9% меньше, чем в июле 2023 года. Выпуск в ампулах составил 691 тыс. штук, что на 10,3% меньше, чем в августе 2022 года, но на 88,3% больше, чем в июле 2023 года. За январь — август 2023 года производство сывороток и вакцин и в дозах выросло на 8,8% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года, а в ампулах — на 3,6%.

Производство фармсубстанций снизилось по сравнению с августом 2022 года на 36%, увеличившись по сравнению с июлем 2023 года на 75,5%. За январь — август 2023 года фармсубстанций произведено на 20,2% меньше, чем за аналогичный период 2022 года.

Производство провитаминов, витаминов и их производных составило 36,7 т. Это на 27,1% меньше, чем в августе 2022 года, и на 24,3% меньше, чем в июле 2023 года. Выпуск антибиотиков вырос на 56,3% по сравнению с августом 2022 года и на 19,3% по сравнению с июлем 2023 года, составив 154 т.

Перевязочных материалов и аналогичных изделий, в том числе пропитанных или покрытых лекарственными средствами, изготовлено 60 млн упаковок. Это на 57,2% больше, чем в августе 2022 года, и на 12,4% больше, чем в июле 2023 года. За восемь месяцев 2023 года их произведено 420 млн упаковок, что на 19,7% больше, чем за январь — август 2022 года.

Клейких перевязочных материалов произведено 7,9 млн упаковок, что на 59,6% меньше, чем в августе 2022 года, и на 66,9% меньше, чем в июле 2023 года. За январь — август произведено 159 млн упаковок клейких перевязочных материалов, что на 37,3% меньше, чем за аналогичный период 2022 года.

Оборудования и приборов, применяемых в медицинских целях для диагностики, облучения, реабилитации и терапии, выпущено в августе 2023 года на 4,3 млрд руб. Это на 8,5% больше, чем в августе 2022 года, и на 14,3% больше, чем в июле 2023 года. В целом за восемь месяцев этого года произведено медицинской аппаратуры такого типа на 27,8 млрд руб., что на 17,4% больше, чем за январь — август 2022 года.

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