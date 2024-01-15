Росстат сообщил о росте в декабре цен на лекарства на 1,2%
Росстат опубликовал отчет об индексе потребительских цен в ноябре.
В декабре цены на лекарственные препараты, не относящиеся к жизненно необходимым и важнейшим лекарственным препаратам (ЖНВЛП), в среднем выросли на 1,2%. Больше всего подорожали:
- синупрет — на 8,2%;
- левомеколь и поливитамины — на 2,4%;
- аллохол — на 2,1%;
- корвалол — на 2%;
- метамизол натрия (анальгин отечественный) — на 1,9%;
- валерианы экстракт и эргоферон — на 1,6%;
- валидол — на 1,3%;
- нафазолин — на 1,2%.
На лекарственные препараты, относящиеся к ЖНВЛП, цены в среднем выросли на 0,9%. Больше всего изменилась цена на:
- ацетилсалициловую кислоту (аспирин отечественный) — на 2,2%;
- фуросемид — на 1,9%;
- цефтриаксон — на 1,7%;
- ибупрофен — на 1,5%;
- глицин, эуфиллин — на 1,3%;
- бисакодил, винпоцетин — на 1,2%;
- гриппферон — на 1,1%;
- ксарелто, натрия хлорид, супрастин, эналаприл — на 1%;
- аскорбиновую кислоту, азитромицин, омепразол — на 0,9%.
Среди медицинских товаров и перевязочных материалов подорожали шприцы одноразовые и бинты (на 1,1%), вата отечественная и термометры медицинские электронные стандартные (на 0,8%), аппараты для измерения артериального давления электронные (на 0,5%), корригирующие очки (на 0,3%). Одновременно снизились цены на термометры медицинские безртутные (галинстановые) — на 0,6%.
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