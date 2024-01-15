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Росстат сообщил о...

Росстат сообщил о росте в декабре цен на лекарства на 1,2%

15.01.2024
10:21
Артем Косенок
В декабре цены на лекарства, не относящиеся к Перечню ЖНВЛП, выросли на 1,2%. Также был заметен рост цен на препараты из Перечня ЖНВЛП и медицинские изделия.
Фото: vecstock/Freepik

Росстат опубликовал отчет об индексе потребительских цен в ноябре.

В декабре цены на лекарственные препараты, не относящиеся к жизненно необходимым и важнейшим лекарственным препаратам (ЖНВЛП), в среднем выросли на 1,2%. Больше всего подорожали:

  • синупрет — на 8,2%;
  • левомеколь и поливитамины — на 2,4%;
  • аллохол — на 2,1%;
  • корвалол — на 2%;
  • метамизол натрия (анальгин отечественный) — на 1,9%;
  • валерианы экстракт и эргоферон — на 1,6%;
  • валидол — на 1,3%;
  • нафазолин — на 1,2%.

На лекарственные препараты, относящиеся к ЖНВЛП, цены в среднем выросли на 0,9%. Больше всего изменилась цена на:

  • ацетилсалициловую кислоту (аспирин отечественный) — на 2,2%;
  • фуросемид — на 1,9%;
  • цефтриаксон — на 1,7%;
  • ибупрофен — на 1,5%;
  • глицин, эуфиллин — на 1,3%;
  • бисакодил, винпоцетин — на 1,2%;
  • гриппферон — на 1,1%;
  • ксарелто, натрия хлорид, супрастин, эналаприл — на 1%;
  • аскорбиновую кислоту, азитромицин, омепразол — на 0,9%.

Среди медицинских товаров и перевязочных материалов подорожали шприцы одноразовые и бинты (на 1,1%), вата отечественная и термометры медицинские электронные стандартные (на 0,8%), аппараты для измерения артериального давления электронные (на 0,5%), корригирующие очки (на 0,3%). Одновременно снизились цены на термометры медицинские безртутные (галинстановые) — на 0,6%.

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