Росстат сообщил о росте в декабре цен на лекарства на 1,2%

Росстат опубликовал отчет об индексе потребительских цен в ноябре.

В декабре цены на лекарственные препараты, не относящиеся к жизненно необходимым и важнейшим лекарственным препаратам (ЖНВЛП), в среднем выросли на 1,2%. Больше всего подорожали:

синупрет — на 8,2%;

левомеколь и поливитамины — на 2,4%;

аллохол — на 2,1%;

корвалол — на 2%;

метамизол натрия (анальгин отечественный) — на 1,9%;

валерианы экстракт и эргоферон — на 1,6%;

валидол — на 1,3%;

нафазолин — на 1,2%.

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На лекарственные препараты, относящиеся к ЖНВЛП, цены в среднем выросли на 0,9%. Больше всего изменилась цена на:

ацетилсалициловую кислоту (аспирин отечественный) — на 2,2%;

фуросемид — на 1,9%;

цефтриаксон — на 1,7%;

ибупрофен — на 1,5%;

глицин, эуфиллин — на 1,3%;

бисакодил, винпоцетин — на 1,2%;

гриппферон — на 1,1%;

ксарелто, натрия хлорид, супрастин, эналаприл — на 1%;

аскорбиновую кислоту, азитромицин, омепразол — на 0,9%.

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Среди медицинских товаров и перевязочных материалов подорожали шприцы одноразовые и бинты (на 1,1%), вата отечественная и термометры медицинские электронные стандартные (на 0,8%), аппараты для измерения артериального давления электронные (на 0,5%), корригирующие очки (на 0,3%). Одновременно снизились цены на термометры медицинские безртутные (галинстановые) — на 0,6%.