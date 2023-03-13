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Росстат сообщил о...

Росстат сообщил о росте в феврале цен на лекарства из Перечня ЖНВЛП

13.03.2023
10:35
Артем Косенок

В феврале цены на жизненно необходимые лекарства выросли на 0,3%. Сильнее всего подорожали фуросемид, ибупрофен и ацетилсалициловая кислота, говорят данные Росстата. Также выросла и стоимость препаратов, не относящихся к Перечню ЖНВЛП.

Фото: freepik/ru.freepik.com

Росстат опубликовал отчет об индексе потребительских цен в феврале.

Цены на лекарственные препараты, относящиеся к жизненно необходимым и важнейшим лекарственным препаратам (ЖНВЛП), в среднем выросли на 0,3%. Сильнее всего подорожали:

  • фуросемид — на 3,7%;
  • ибупрофен — на 1,5%;
  • ацетилсалициловая кислота (аспирин отечественный) — на 1,4%;
  • аскорбиновая кислота, омепразол, дротаверин (но-шпа), натрия хлорид, амоксициллин с клавулановой кислотой, осельтамивир (номидес), колекальциферол (витамин D3) — на 0,7—1,3%;
  • глицин, эуфиллин, винпоцетин, панкреатин, бисопролол, амлодипин, фосфоглив — на 0,1—0,6%.

При этом снизились цены на:

  • гриппферон — на 1%;
  • супрастин — на 0,7%;
  • перекись водорода — на 0,6%;
  • азитромицин — на 0,5%;
  • смекту, ксарелто — на 0,4%.

Лекарственные препараты, не относящиеся к ЖНВЛП, в среднем в феврале стали дороже на 0,2%. Больше всего рост заметен на:

  • синупрет — на 2,2%;
  • нафазолин — на 1,9%;
  • сульфацетамид — на 1,3%;
  • аллохол, активированный уголь, метамизол натрия (анальгин отечественный), поливитамины — на 0,8—1,1%;
  • нимесулид, канефрон Н, йод, валидол, аципол, флуоцинолона ацетонид, мирамистин, кеторол экспресс — на 0,2—0,6%.

Одновременно с этим снизились цены на:

  • эссенциале форте Н — на 1,1%;
  • таурин — на 1%;
  • мидокалм — на 0,9%;
  • валерианы экстракт, корвалол, магне В6 — на 0,8%.

Среди медицинских товаров и перевязочных материалов подорожали: корригирующие очки (на 1%), аппараты для измерения артериального давления электронные и вата отечественная (оба на 0,8%). Одновременно снизились цены на термометры медицинские безртутные (галинстановые) — на 0,9%, а также бинты (0,2%), термометры медицинские электронные стандартные и шприцы одноразовые (оба на 0,1%).

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