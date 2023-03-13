Росстат сообщил о росте в феврале цен на лекарства из Перечня ЖНВЛП

Росстат опубликовал отчет об индексе потребительских цен в феврале.

Цены на лекарственные препараты, относящиеся к жизненно необходимым и важнейшим лекарственным препаратам (ЖНВЛП), в среднем выросли на 0,3%. Сильнее всего подорожали:

фуросемид — на 3,7%;

ибупрофен — на 1,5%;

ацетилсалициловая кислота (аспирин отечественный) — на 1,4%;

аскорбиновая кислота, омепразол, дротаверин (но-шпа), натрия хлорид, амоксициллин с клавулановой кислотой, осельтамивир (номидес), колекальциферол (витамин D 3 ) — на 0,7—1,3%;

) — на 0,7—1,3%; глицин, эуфиллин, винпоцетин, панкреатин, бисопролол, амлодипин, фосфоглив — на 0,1—0,6%.

При этом снизились цены на:

гриппферон — на 1%;

супрастин — на 0,7%;

перекись водорода — на 0,6%;

азитромицин — на 0,5%;

смекту, ксарелто — на 0,4%.

Лекарственные препараты, не относящиеся к ЖНВЛП, в среднем в феврале стали дороже на 0,2%. Больше всего рост заметен на:

синупрет — на 2,2%;

нафазолин — на 1,9%;

сульфацетамид — на 1,3%;

аллохол, активированный уголь, метамизол натрия (анальгин отечественный), поливитамины — на 0,8—1,1%;

нимесулид, канефрон Н, йод, валидол, аципол, флуоцинолона ацетонид, мирамистин, кеторол экспресс — на 0,2—0,6%.

Одновременно с этим снизились цены на:

эссенциале форте Н — на 1,1%;

таурин — на 1%;

мидокалм — на 0,9%;

валерианы экстракт, корвалол, магне В 6 — на 0,8%.

Среди медицинских товаров и перевязочных материалов подорожали: корригирующие очки (на 1%), аппараты для измерения артериального давления электронные и вата отечественная (оба на 0,8%). Одновременно снизились цены на термометры медицинские безртутные (галинстановые) — на 0,9%, а также бинты (0,2%), термометры медицинские электронные стандартные и шприцы одноразовые (оба на 0,1%).