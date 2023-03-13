Росстат сообщил о росте в феврале цен на лекарства из Перечня ЖНВЛП
В феврале цены на жизненно необходимые лекарства выросли на 0,3%. Сильнее всего подорожали фуросемид, ибупрофен и ацетилсалициловая кислота, говорят данные Росстата. Также выросла и стоимость препаратов, не относящихся к Перечню ЖНВЛП.
Росстат опубликовал отчет об индексе потребительских цен в феврале.
Цены на лекарственные препараты, относящиеся к жизненно необходимым и важнейшим лекарственным препаратам (ЖНВЛП), в среднем выросли на 0,3%. Сильнее всего подорожали:
- фуросемид — на 3,7%;
- ибупрофен — на 1,5%;
- ацетилсалициловая кислота (аспирин отечественный) — на 1,4%;
- аскорбиновая кислота, омепразол, дротаверин (но-шпа), натрия хлорид, амоксициллин с клавулановой кислотой, осельтамивир (номидес), колекальциферол (витамин D3) — на 0,7—1,3%;
- глицин, эуфиллин, винпоцетин, панкреатин, бисопролол, амлодипин, фосфоглив — на 0,1—0,6%.
При этом снизились цены на:
- гриппферон — на 1%;
- супрастин — на 0,7%;
- перекись водорода — на 0,6%;
- азитромицин — на 0,5%;
- смекту, ксарелто — на 0,4%.
Лекарственные препараты, не относящиеся к ЖНВЛП, в среднем в феврале стали дороже на 0,2%. Больше всего рост заметен на:
- синупрет — на 2,2%;
- нафазолин — на 1,9%;
- сульфацетамид — на 1,3%;
- аллохол, активированный уголь, метамизол натрия (анальгин отечественный), поливитамины — на 0,8—1,1%;
- нимесулид, канефрон Н, йод, валидол, аципол, флуоцинолона ацетонид, мирамистин, кеторол экспресс — на 0,2—0,6%.
Одновременно с этим снизились цены на:
- эссенциале форте Н — на 1,1%;
- таурин — на 1%;
- мидокалм — на 0,9%;
- валерианы экстракт, корвалол, магне В6 — на 0,8%.
Среди медицинских товаров и перевязочных материалов подорожали: корригирующие очки (на 1%), аппараты для измерения артериального давления электронные и вата отечественная (оба на 0,8%). Одновременно снизились цены на термометры медицинские безртутные (галинстановые) — на 0,9%, а также бинты (0,2%), термометры медицинские электронные стандартные и шприцы одноразовые (оба на 0,1%).
Нет комментариев
Комментариев: 0