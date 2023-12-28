Росстат сообщил о росте в ноябре выпуска лекарств на 33% в рублях

Выпуск лекарственных средств и материалов, применяемых в медицинских целях, в ноябре 2023 года вырос по сравнению с ноябрем 2022 года на 28,8%, а по сравнению с октябрем 2023 года – на 5,4%. За одиннадцать месяцев 2023 года производство лекарственных средств и материалов, применяемых в медицинских целях, увеличилось на 0,6% по сравнению с январем — ноябрем 2022 года. Такие данные приводит Росстат.

Лекарственных препаратов в ноябре произведено на 61 млрд руб. Это на 33% и на 7,4% больше, чем в ноябре 2022 года и октябре 2023 года соответственно. За январь — ноябрь 2023 года производство лекарственных препаратов выросло по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 5,9%, произведено продукции на 590 млрд руб.

Сывороток и вакцин произведено 2,8 млрд доз, что на 78% больше, чем в ноябре 2022 года, и на 42,3% больше, чем в октябре 2023 года. Выпуск в ампулах составил 109 тыс. штук — на 87,8% меньше, чем в ноябре 2022 года, и на 49,2% меньше, чем в октябре 2023 года. За январь — ноябрь 2023 года производство сывороток и вакцин в дозах выросло по сравнению с аналогичным периодом 2022 года на 19,7%, а в ампулах снизилось на 10,2%.

Производство фармацевтических субстанций увеличилось по сравнению с ноябрем 2022 года и октябрем 2023 года на 19,3% и 27% соответственно. За январь — ноябрь 2023 года фармацевтических субстанций произведено на 14,6% меньше, чем за аналогичный период 2022 года.

Производство провитаминов, витаминов и их производных составило 50,4 т. Это на 39,8% больше, чем в ноябре 2022 года, и на 36,8% больше, чем в октябре 2023 года. За одиннадцать месяцев 2023 года произведено 510 т провитаминов, витаминов и их производных, что на 5,2% больше, чем за январь — ноябрь 2022 года.

Выпуск антибиотиков вырос как по сравнению с ноябрем 2022 года, так и по сравнению с октябрем 2023 года — в 2,1 раза и на 53,9% соответственно, составив 225 т. За январь — ноябрь 2023 года изготовлено 1,4 тыс. т антибиотиков, что на 34,2% больше, чем за аналогичный период 2022 года.

Перевязочных материалов и аналогичных изделий, в том числе пропитанных или покрытых лекарственными средствами, изготовлено 76,2 млн упаковок. Это на 36,2% больше, чем в ноябре 2022 года, и на 16,6% больше, чем в октябре 2023 года. За январь — ноябрь 2023 года их произведено 620 млн упаковок, что на 21,1% больше, чем за аналогичный период 2022 года. Клейких перевязочных материалов произведено 14,8 млн упаковок, что на 16% меньше, чем в ноябре 2022 года, но на 3,1% больше, чем в октябре 2023 года.

Оборудования и приборов, применяемых в медицинских целях для диагностики, облучения, реабилитации и терапии, в ноябре 2023 года выпущено на 6 млрд руб., что на 8,4% больше, чем в ноябре 2022 года, и на 25,3% больше, чем в октябре 2023 года. В целом за январь — ноябрь 2023 года производство медицинской аппаратуры этого типа выросло до 43,1 млрд руб., что на 16,7% больше, чем за аналогичный период 2022 года.