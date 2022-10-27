Росстат сообщил о росте выпуска лекарственных препаратов в сентябре

Выпуск лекарственных средств и материалов, применяемых в медицинских целях, в сентябре вырос на 11,9% по сравнению с сентябрем 2021 года. По сравнению с августом 2022 года — на 4,1%. За девять месяцев (с января по сентябрь) их производство увеличилось на 21,5% по сравнению с аналогичным периодом 2021 года. Такую статистику приводит Росстат.

Лекарственных препаратов в сентябре изготовлено на 50,9 млрд руб., что на 13,7% больше, чем за тот же месяц 2021 года, и на 7,1% больше, чем в августе 2022 года. За девять месяцев 2022 года рост их производства по сравнению с январем—сентябрем 2021 года составил 22%, изготовлено продукции на 466 млрд руб.

Сывороток и вакцин изготовлено 1,4 млрд доз, что больше показателей сентября 2021 года и августа 2022 года на 10,2% и на 1,2% соответственно. Выпуск в ампулах составил 268 тыс. штук, что на 69,7% меньше, чем в сентябре 2021 года, и на 65,2% меньше, чем в августе 2022 года. За девять месяцев их производство в дозах выросло на 24,3%, а в ампулах — сократилось на 1,7% по сравнению с январем—сентябрем 2021 года.

Производство фармацевтических субстанций выросло на 36,2% по сравнению с сентябрем 2021 года, а по сравнению с августом 2022 года снизилось на 11,1%. За девять месяцев 2022 года производство фармацевтических субстанций увеличилось на 32,4% по сравнению с январем—сентябрем 2021 года.

Производство провитаминов, витаминов и их производных составило 27,9 т, что на 21,4% меньше, чем в сентябре 2021 года, и на 43,8% меньше, чем в августе 2022 года. За девять месяцев 2022 года их выпущено 390 т, что на 8,8% меньше, чем в январе—сентябре 2021 года.

Также сократился выпуск антибиотиков по сравнению с сентябрем 2021 года на 3,1%, а по сравнению с августом 2022 года — на 36,3%, составив 55,7 т. Однако за девять месяцев 2022 года произведено 715 т антибиотиков, что на 44% больше, чем в январе—сентябре 2021 года.

Перевязочных материалов и аналогичных изделий, в том числе пропитанных или покрытых лекарственными средствами, изготовлено 41,5 млн упак. Это на 71,7% больше, чем в сентябре 2021 года, и на 10,4% больше, чем в августе 2022 года. При этом за девять месяцев 2022 года произведено 265 млн упак., что на 35,6% меньше, чем за январь—сентябрь 2021 года.

Ранее аналитическая компания RNC Pharma сообщила, что общий объем выпуска готовых лекарственных препаратов в России с января по сентябрь 2022 года исчислялся суммой 528,1 млрд руб. Динамика относительно аналогичного периода прошлого года при проведении расчетов в российской валюте была зафиксирована на уровне 22%. Натуральный объем произведенной продукции достиг 3,09 млрд упак., а показатель долгосрочной динамики был отмечен на уровне 3,6%. При проведении расчетов в минимальных единицах дозирования показатель прироста не превышал динамику в упаковках. Здесь аналитики фиксируют 2,6%.