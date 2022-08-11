Росстат сообщил о снижении цен на ЖНВЛП в июле на 0,4%

Росстат опубликовал отчет об индексе потребительских цен в июле.

Лекарственные препараты, относящиеся к жизненно необходимым и важнейшим лекарственным препаратам (ЖНВЛП), в среднем стали дешевле на 0,4%. В том числе:

ацетилцистеин (АЦЦ) – на 1,8%;

осельтамивир (номидес) – на 1,7%;

смекта – на 1,5%;

ксарелто, эуфиллин – на 1,2%;

колекальциферол (витамин Д3) – на 1,0%;

супрастин, амброксол, умифеновир (арбидол), гриппферон, аскорбиновая кислота, бисопролол, азитромицин, эналаприл, ксилометазолин (галазолин), бисакодил, ибупрофен – на 0,6—0,9%.

Выросла цена на:

перекись водорода – на 1,4%;

дротаверин (но-шпу) – на 0,8%;

фосфоглив – на 0,3%;

фуросемид – на 0,2%.

Цены на лекарственные препараты, не относящиеся к ЖНВЛП, в среднем снизились на 0,1%. В их числе:

канефрон Н, синупрет – на 1,9%;

ренгалин – на 1,6%;

левомеколь – на 1,3%;

поливитамины – на 1,1%;

комбинированные анальгетики, нафазолин – на 1,0%;

эссенциале форте Н, эргоферон – на 0,9%; валидол, магне В6 – на 0,8%;

троксерутин – на 0,6%;

нимесулид – на 0,4%.

При этом выросли цены на:

йод – на 1,8%;

экстракт валерианы – на 1,2%;

мирамистин, аципол, энтеросгель – на 0,6%;

асептолин – на 0,5%;

метамизол натрия (анальгин отечественный), сульфацетамид, метилурацил, аллохол – на 0,4%.

Среди медицинских товаров и перевязочных материалов подешевели:

термометры медицинские безртутные (галинстановые) – на 1,9%;

аппараты для измерения артериального давления электронные – на 1,5%;

термометры медицинские электронные – на 1,2%, бинты – на 0,5%.

В то же время выросли цены на: