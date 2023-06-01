Росстат сообщил о снижении в апреле выпуска лекарств в рублях

Выпуск лекарственных средств и материалов, применяемых в медицинских целях, в апреле 2023 года снизился по сравнению с апрелем 2022 года на 9%, а по сравнению с мартом 2023 года – на 10,3%. За январь — апрель 2023 года производство такой продукции сократилось на 12,4% по сравнению с тем же периодом прошлого года. Такие данные приводит Росстат.

Лекарственных препаратов в апреле изготовлено на 54,3 млрд руб., что на 6% меньше, чем в апреле 2022 года, и на 11,5% меньше, чем в марте 2023 года. За январь — апрель 2023 года производство лекарственных препаратов снизилось по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 8,8%. Изготовлено продукции на 207 млрд руб.

Сывороток и вакцин изготовлено 1,6 млрд доз, что на 30,8% больше, чем в апреле 2022 года, и на 16,2% больше, чем в марте 2023 года. Выпуск в ампулах составил 841 тыс. штук. Это на 46% больше, чем в апреле 2022 года, и на 38,5% больше, чем в марте 2023 года. За январь — апрель 2023 года производство сывороток и вакцин в дозах выросло на 7,7%, а в ампулах – на 48,4%.

Производство фармацевтических субстанций увеличилось по сравнению с апрелем 2022 года на 3,9%, но снизилось на 4% по сравнению с мартом 2023 года. За январь — апрель 2023 года субстанций произведено на 6,2% меньше, чем за тот же период 2022 года.

Производство провитаминов, витаминов и их производных составило 57,6 т, что на 30,4% больше, чем в апреле 2022 года. Однако это на 14,2% меньше, чем в марте 2023 года.

Выпуск антибиотиков вырос по сравнению с апрелем 2022 года на 11,8%, но снизился на 19,4% по сравнению с мартом 2023 года, составив 94,7 т.

Перевязочных материалов и аналогичных изделий, в том числе пропитанных или покрытых лекарственными средствами, изготовлено 57,4 млн упаковок. Это на 13% больше, чем в апреле 2022 года, и на 2,2% больше, чем в марте 2023 года. За январь — апрель 2023 года их произведено 198 млн упаковок, что на 15,8% меньше, чем за аналогичный период 2022 года. Клейких перевязочных материалов произведено 20 млн упаковок – на 52% меньше, чем в апреле 2022 года, и на 24% меньше, чем в марте 2023 года.

Оборудования и приборов, применяемых в медицинских целях для диагностики, облучения, реабилитации и терапии, в апреле 2023 года выпущено на 3,3 млрд руб. Это на 20,6% больше, чем в апреле 2022 года, и на 3,9% больше, чем в марте 2023 года. В целом за январь — апрель 2023 года производство медицинской аппаратуры этого типа выросло до 10,9 млрд руб., что на 6,6% больше, чем за аналогичный период 2022 года.

Ранее аналитики RNC Pharma сообщили о снижении активности российских фармкомпаний в апреле по сравнению с тем же периодом 2022 года. Так, рублевый объем выпущенной продукции сократился на 4,8%, динамика в упаковках составила -15,6%. При этом по сравнению с предыдущими тремя месяцами 2023 года результаты апреля ничем не отличались.