Росстат зафиксировал в...

Росстат зафиксировал в июле резкое снижение производства по нескольким группам лекарств

08.09.2025
17:53
Дина Коблова
Росстат в июле зафиксировал резкое падение производства по нескольким группам лекарственных средств. Среди них гормональные и противопаразитарные препараты.
Фото: 123rf.com

Индекс производства лекарственных средств и материалов, применяемых в медицинских целях и ветеринарии в июле 2025 года сократился на 1,7% к июню, следует из доклада Росстата о социально-экономическом положении в России. К июлю прошлого года индекс вырос на 13,6%, а за январь—июль 2025 индекс вырос на 14,4% год к году.

При этом, согласно статистике, падение производства в июле зафиксировано по нескольким группам лекарственных средств. Гормональных препаратов для системного использования кроме половых гормонов было произведено 1,2 млн упаковок. Это на 36,8% ниже, чем в июне 2025 года и на 3,3% меньше июля 2024 года.

В июле сократилось более чем на 70% год к году производство противопаразитарных препаратов, инсектицидов и репеллентов. В сравнении с июнем 2025 года падение составило 80,1%.

Кроме того, снизилось на 42,5% год к году производство лекарств для лечения мочеполовой системы и на 29,8% — производство лекарств для лечения органов дыхания.

Генеральный директор AlphaRM Николай Демидов считает, что само по себе резкое сокращение производства тех или иных препаратов в течение одного месяца чаще всего говорит об изменении цикла производства на конкретных предприятиях.

«На примере группы противопаразитарных препаратов можно отметить, что такой вывод можно делать с очень высокой долей уверенности — производителей данной продукции относительно немного, и вероятно, что один из них или несколько сократили объемы производства именно в июле», — поделился эксперт.

Касательно оставшихся двух групп препаратов, он предположил, что ранее по ним наблюдались высокие объемы, что привело к затовариванию, и производители снизили объемы.

«Каких-то рыночных причин для таких резких скачков для всех трех групп я не вижу», — отметил Демидов.

Выросло в январе—июле 2025 года по сравнению с этим же периодом в 2024 году производство следующих лекарственных средств:

  • препараты, влияющие на кроветворение и кровь, — на 22,7%;
  • препараты противомикробные для системного использования — на 11,2%;
  • препараты противопухолевые и иммуномодуляторы — на 10,5%.

Объем инвестиций в производство лекарств и материалов, применяемых в медицинских целях и ветеринарии, с января по июнь 2025 года составил 47,5 млрд руб., что на 16,3% больше, чем за первое полугодие 2024 года. При этом, несмотря на рост, доля инвестиций в производство препаратов зафиксирована на уровне 0,4% от общего объема инвестиций по всем видам экономической деятельности.

В пресс-службе Минпромторга также не увидели поводов для беспокойства. На запрос «ФВ» в министерстве ответили, что на производственный цикл влияют сроки годности препаратов: например, два, три года и более с момента производства. Кроме того, лекарства могут иметь как сезонный характер потребления, так и значительно отличаться по объемам потребления в зависимости от разновидностей заболевания.

Производство отдельных видов лекарственных средств и материалов, применяемых в медицинских целях и ветеринарии

Июль 2025 г., млн упак.

                  В % 

Январь— июль 2025 г.

в % к январю— июлю 2024 г.

к июлю 2024 г.

к июню 2025 г.

Препараты для лечения заболеваний пищеварительного тракта и обмена веществ 

35,5

92,4

96,4

91,8

Препараты, влияющие на кроветворение и кровь

9,0

100,5

101,6

122,7

Препараты для лечения сердечно-сосудистой системы

50,1

108,3

95,3

100,5

Препараты для лечения заболеваний кожи

12,3

94,5

101,8

101,0

Препараты для лечения мочеполовой системы и половые гормоны

2,3

57,5

81,8

84,9

Препараты гормональные для системного использования, кроме половых гормонов

1,2

96,7

63,2

101,6

Препараты противомикробные для системного использования

14,2

83,1

86,4

90,0

Препараты противоопухолевые и иммуномодуляторы

4,9

100,5

128,0

110,5

Препараты для лечения костно-мышечной системы

19,9

122,7

122,9

97,6

Препараты для лечения нервной системы

39,1

78,7

104,9

88,6

Препараты противопаразитарные, инсектициды и репелленты

0,3

29,7

19,9

96,2

Препараты для лечения органов дыхательной системы

22,3

70,2

126,7

71,8

Препараты для лечения заболеваний органов чувств

7,2

95,4

в 2,1 р.

79,1

Источник: Росстат

