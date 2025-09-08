Росстат зафиксировал в июле резкое снижение производства по нескольким группам лекарств
Индекс производства лекарственных средств и материалов, применяемых в медицинских целях и ветеринарии в июле 2025 года сократился на 1,7% к июню, следует из доклада Росстата о социально-экономическом положении в России. К июлю прошлого года индекс вырос на 13,6%, а за январь—июль 2025 индекс вырос на 14,4% год к году.
При этом, согласно статистике, падение производства в июле зафиксировано по нескольким группам лекарственных средств. Гормональных препаратов для системного использования кроме половых гормонов было произведено 1,2 млн упаковок. Это на 36,8% ниже, чем в июне 2025 года и на 3,3% меньше июля 2024 года.
В июле сократилось более чем на 70% год к году производство противопаразитарных препаратов, инсектицидов и репеллентов. В сравнении с июнем 2025 года падение составило 80,1%.
Кроме того, снизилось на 42,5% год к году производство лекарств для лечения мочеполовой системы и на 29,8% — производство лекарств для лечения органов дыхания.
Генеральный директор AlphaRM Николай Демидов считает, что само по себе резкое сокращение производства тех или иных препаратов в течение одного месяца чаще всего говорит об изменении цикла производства на конкретных предприятиях.
«На примере группы противопаразитарных препаратов можно отметить, что такой вывод можно делать с очень высокой долей уверенности — производителей данной продукции относительно немного, и вероятно, что один из них или несколько сократили объемы производства именно в июле», — поделился эксперт.
Касательно оставшихся двух групп препаратов, он предположил, что ранее по ним наблюдались высокие объемы, что привело к затовариванию, и производители снизили объемы.
«Каких-то рыночных причин для таких резких скачков для всех трех групп я не вижу», — отметил Демидов.
Выросло в январе—июле 2025 года по сравнению с этим же периодом в 2024 году производство следующих лекарственных средств:
- препараты, влияющие на кроветворение и кровь, — на 22,7%;
- препараты противомикробные для системного использования — на 11,2%;
- препараты противопухолевые и иммуномодуляторы — на 10,5%.
Объем инвестиций в производство лекарств и материалов, применяемых в медицинских целях и ветеринарии, с января по июнь 2025 года составил 47,5 млрд руб., что на 16,3% больше, чем за первое полугодие 2024 года. При этом, несмотря на рост, доля инвестиций в производство препаратов зафиксирована на уровне 0,4% от общего объема инвестиций по всем видам экономической деятельности.
В пресс-службе Минпромторга также не увидели поводов для беспокойства. На запрос «ФВ» в министерстве ответили, что на производственный цикл влияют сроки годности препаратов: например, два, три года и более с момента производства. Кроме того, лекарства могут иметь как сезонный характер потребления, так и значительно отличаться по объемам потребления в зависимости от разновидностей заболевания.
Производство отдельных видов лекарственных средств и материалов, применяемых в медицинских целях и ветеринарии
|
Июль 2025 г., млн упак.
|
В %
|
Январь— июль 2025 г.
в % к январю— июлю 2024 г.
|
к июлю 2024 г.
|
к июню 2025 г.
|
Препараты для лечения заболеваний пищеварительного тракта и обмена веществ
|
35,5
|
92,4
|
96,4
|
91,8
|
Препараты, влияющие на кроветворение и кровь
|
9,0
|
100,5
|
101,6
|
122,7
|
Препараты для лечения сердечно-сосудистой системы
|
50,1
|
108,3
|
95,3
|
100,5
|
Препараты для лечения заболеваний кожи
|
12,3
|
94,5
|
101,8
|
101,0
|
Препараты для лечения мочеполовой системы и половые гормоны
|
2,3
|
57,5
|
81,8
|
84,9
|
Препараты гормональные для системного использования, кроме половых гормонов
|
1,2
|
96,7
|
63,2
|
101,6
|
Препараты противомикробные для системного использования
|
14,2
|
83,1
|
86,4
|
90,0
|
Препараты противоопухолевые и иммуномодуляторы
|
4,9
|
100,5
|
128,0
|
110,5
|
Препараты для лечения костно-мышечной системы
|
19,9
|
122,7
|
122,9
|
97,6
|
Препараты для лечения нервной системы
|
39,1
|
78,7
|
104,9
|
88,6
|
Препараты противопаразитарные, инсектициды и репелленты
|
0,3
|
29,7
|
19,9
|
96,2
|
Препараты для лечения органов дыхательной системы
|
22,3
|
70,2
|
126,7
|
71,8
|
Препараты для лечения заболеваний органов чувств
|
7,2
|
95,4
|
в 2,1 р.
|
79,1
Источник: Росстат
