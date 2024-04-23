Рост чистой прибыли Novartis составил 37% в I квартале этого года
Novartis опубликовала финансовый отчет за I квартал 2024 года.
Чистая сумма продаж швейцарской компании превысила отметку в 11,8 млрд долл., показав рост на 11% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года. Чистая прибыль производителя составила 2,7 млрд долл., что на 37% больше, чем годом ранее.
Главными активами этого квартала стали препараты:
- Entresto (валсартан/сакубитрил) – препарат для лечения сердечной недостаточности. Был одобрен Управлением по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA) в 2015 году. Продажи лекарства выросли на 36% по сравнению с I кварталом прошлого года.
- «Кохзэнтикс» (секукинумаб) – применяется для лечения псориаза, псориатического артрита и других аутоиммунных заболеваний. Выручка с его продаж увеличилась на 25%. Одобрен FDA в 2015 году.
- Kesimpta (офатумумаб) – показан для лечения рассеянного склероза. Уровень продаж лекарства стал выше на 66%. Впервые зарегистрирован FDA в 2009 году в качестве средства против хронического лимфолейкоза, в 2020 году регулятор одобрил еще одно показание.
- Kisqali (рибоциклиб) – лекарственное средство против определенных видов рака молочной железы. Впервые было одобрено FDA в 2017 году. Рост продаж в I квартале составил 54%.
- Pluvicto (lutetium Lu 177 vipivotide tetraxetan) – средство для лечения метастатического кастрационно-резистентного рака предстательной железы, зарегистрированное FDA в 2022 году. Продажи в первые три месяца этого года увеличились на 47%.
- Leqvio (inclisiran) – используется для снижения уровня холестерина в крови. Одобрен FDA в 2021 году. Выручка с реализации препарата подскочила на 139%.
Также в этом квартале Novartis сообщила о нескольких достижениях:
- Препарат компании Fabhalta (iptacopan) показал эффективность против IgA-нефропатии в ходе фазы III клинических испытаний. Лекарство одобрено FDA при пароксизмальной ночной гемоглобинурии.
- Опубликованы положительные результаты фазы III исследования лекарства Scemblix (asciminib), применяемого при хроническом миелоидном лейкозе.
- Remibrutinib доказал эффективность при хронической идиопатической крапивнице в ходе фазы III исследований.
- Радиолигандная терапия Pluvicto продемонстрировала эффективность при метастатическом кастрационно-резистентном раке предстательной железы в ходе исследования фазы III PSMAfore.
Кроме того, на пост председателя совета директоров Novartis была предложена кандидатура бывшего гендиректора Bristol-Myers Squibb (BMS) Джованни Кафорио, пишет Fierce Pharma. Голосование состоится на следующем заседании директоров в 2025 году. Кафорио возглавлял BMS с 2015 по 2023 год.
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