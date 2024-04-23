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Рост чистой прибыли Novartis составил 37% в I квартале этого года

23.04.2024
18:05
Владимир Заболотских
В I квартале этого года Novartis заявила о росте чистых продаж на 11% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года благодаря таким препаратам, как Entresto, «Кохзэнтикс», Kesimpta, Kisqali, Pluvicto, Leqvio. Также стало известно, что бывший глава BMS будет избираться на должность председателя совета директоров Novartis.
Фото: novartis.com

Novartis опубликовала финансовый отчет за I квартал 2024 года.

Чистая сумма продаж швейцарской компании превысила отметку в 11,8 млрд долл., показав рост на 11% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года. Чистая прибыль производителя составила 2,7 млрд долл., что на 37% больше, чем годом ранее.

Главными активами этого квартала стали препараты:

  • Entresto (валсартан/сакубитрил) – препарат для лечения сердечной недостаточности. Был одобрен Управлением по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA) в 2015 году. Продажи лекарства выросли на 36% по сравнению с I кварталом прошлого года.
  • «Кохзэнтикс» (секукинумаб) – применяется для лечения псориаза, псориатического артрита и других аутоиммунных заболеваний. Выручка с его продаж увеличилась на 25%. Одобрен FDA в 2015 году.
  • Kesimpta (офатумумаб) – показан для лечения рассеянного склероза. Уровень продаж лекарства стал выше на 66%. Впервые зарегистрирован FDA в 2009 году в качестве средства против хронического лимфолейкоза, в 2020 году регулятор одобрил еще одно показание.
  • Kisqali (рибоциклиб) – лекарственное средство против определенных видов рака молочной железы. Впервые было одобрено FDA в 2017 году. Рост продаж в I квартале составил 54%.
  • Pluvicto (lutetium Lu 177 vipivotide tetraxetan) – средство для лечения метастатического кастрационно-резистентного рака предстательной железы, зарегистрированное FDA в 2022 году. Продажи в первые три месяца этого года увеличились на 47%.
  • Leqvio (inclisiran) – используется для снижения уровня холестерина в крови. Одобрен FDA в 2021 году. Выручка с реализации препарата подскочила на 139%.

Также в этом квартале Novartis сообщила о нескольких достижениях:

  • Препарат компании Fabhalta (iptacopan) показал эффективность против IgA-нефропатии в ходе фазы III клинических испытаний. Лекарство одобрено FDA при пароксизмальной ночной гемоглобинурии.
  • Опубликованы положительные результаты фазы III исследования лекарства Scemblix (asciminib), применяемого при хроническом миелоидном лейкозе.
  • Remibrutinib доказал эффективность при хронической идиопатической крапивнице в ходе фазы III исследований.
  • Радиолигандная терапия Pluvicto продемонстрировала эффективность при метастатическом кастрационно-резистентном раке предстательной железы в ходе исследования фазы III PSMAfore.

Кроме того, на пост председателя совета директоров Novartis была предложена кандидатура бывшего гендиректора Bristol-Myers Squibb (BMS) Джованни Кафорио, пишет Fierce Pharma. Голосование состоится на следующем заседании директоров в 2025 году. Кафорио возглавлял BMS с 2015 по 2023 год.

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