«Ростех» вышел из числа учредителей «Фарм Эйд Лтд»

«РТ-Проектные технологии» (структура «Ростеха») полностью вышла из состава учредителей «Фарм Эйд Лтд», которая строит завод по производству вакцин в Калужской области. Такую информацию обнаружил «Коммерсантъ» в базе данных «СПАРК».

Компания «Фарм Эйд Лтд» создана в 2017 году как совместное предприятие между «дочкой» «Ростеха» компанией «Нацимбио», получившей 49%, и основанной в ОАЭ «Ишван Фармасьютикал» (ей принадлежал 51%). Позже 33,4% в «Фарм Эйд Лтд» перешли от «Нацимбио» к «РТ-Проектные технологии», а «Ишван Фармасьютикал» увеличила свою долю до 66,6%.

В «Ростехе» подтвердили, что сейчас не имеют отношения ни к «Фарм Эйд Лтд», ни к лицам, владеющим компанией. Сейчас в госкорпорации «актуализировали приоритеты и концентрируются на развитии фармацевтических компетенций на базе «Нацимбио».

Как рассказал изданию директор по развитию RNC Pharma Николай Беспалов, решение «Ростеха» выйти из капитала «Фарм Эйд Лтд» может быть формальным. Это связано с тем, что госкорпорация попала в санкционные списки ЕС и США, что влечет за собой риски для иностранных партнеров проекта.

В 2021 году «Фарм Эйд Лтд» приобрела у «НоваМедики» участок под завод в Калужской области. В октябре было подписано соглашение, в соответствии с которым госкорпорация «Ростех», группа «Роснано» и фармкомпания «Ишван Фармасьютикал» на базе «Фарм Эйд Лтд» в Калужской области планируют создать современное производство по выпуску вакцин для профилактики ротавирусной инфекции, ветряной оспы, вируса папилломы человека и других заболеваний в перспективе. Предприятие будет использовать технологические процессы «Серум Институт оф Индия» с полной локализацией на территории России. Предполагалось, что к 2025 году производственная мощность нового предприятия достигнет 4 млн доз препаратов в год, писал «ФВ». В «Роснано» «Коммерсанту» заявили, что пока не отказываются от участия в проекте.