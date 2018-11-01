Ростовский «Фармацевт» возобновил производство лекарств

10:53
26 октября 2018

Екатерина Погонцева

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Ростовская группа компаний «Фармацевт», которая занимается оптовыми поставками лекарственных препаратов и развивает межрегиональную сеть «Социальная аптека», возобновила собственное производство медикаментов. Сейчас в портфеле предприятия два наименования недорогих препаратов разных дозировок для больных сахарным диабетом и пациентов с патологией сердечно-сосудистой системы.

Конкуренция в этих сегментах довольно высока, однако конкурентным преимуществом продукции из Ростова-на-Дону является европейское качество. Начиная с 2009 года «Фармацевт» выпускал сахароснижающий препарат совместно с датской компанией «НовоНордиск». Однако из-за того, что требования партнеров к качеству были крайне высоки и действующее вещество приходилось приобретать в Норвегии, конкурировать на торгах с более дешевыми лекарственными средствами было нереально. Спустя несколько лет завод прекратил работу. По данным ГК, сейчас предприятие загружено на 10%, а в его перезапуск было инвестировано 75 млн руб.

«Что касается двух препаратов, выпуск которых наладил «Фармацевт», в основном они реализуются в рознице (75%–90% от общего объема продаж по каждому из наименований соответственно), – рассказал «ФВ» директор по развитию аналитической компании RNC Pharma Николай Беспалов. – Уровень конкуренции в этих сегментах велик: порядка 25 аналогов от 20 различных компаний. Думаю, компания делает ставку прежде всего  на региональный рынок, в том числе на собственный канал дистрибуции. Понятно, что никого она здесь не «подвинет», но с точки зрения выхода на безубыточность  все может быть вполне благополучно. 

Персоны
Беспалов Николай

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