Ростовского фармацевта задержали по подозрению в сбыте сильнодействующих веществ

МВД по Ростовской области задержало консультанта аптеки по подозрению в сбыте сильнодействующих веществ. Как сообщили в пресс-службе надзорного органа, полицейские совместно с ГИБДД остановили автомобиль, в котором находились мужчина с женщиной. В ходе личного досмотра полицейские обнаружили у задержанной и изъяли 10 флаконов с жидкостью общей массой порядка 100 граммов. Исследованием установлено, что это сильнодействующий препарат «Тропикамид».

Полицейские установили, что местная жительница приобрела препарат в одной из аптек города Зверево Ростовской области. Название организации не называется. Как выяснилось, сотрудница аптеки передала ей поддельный рецептурный бланк и дала рекомендации по его заполнению. После чего продала последней флаконы с веществом, запрещенным к свободному обороту.

В ходе проведения обыска в аптечной организации полицейские обнаружили и изъяли поддельные рецептурные бланки. Возбуждено уголовное дело за незаконный сбыт сильнодействующих веществ (ч.3 ст.234 УК РФ). В отношении подозреваемой избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий.