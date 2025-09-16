PROекции будущегоБизнесАптекарь
Ростовскую аптеку оштрафовали...

Ростовскую аптеку оштрафовали за полное отсутствие минимального ассортимента

16.09.2025
17:44
Дина Коблова
Росздравнадзор впервые в ходе проверки в аптеке выявил полное отсутствие препаратов, входящих в минимальный ассортимент. Фарморганизацию из Ростова-на-Дону оштрафовали на 4 тыс. руб.
Фото: 123rf.com

Сотрудники Росздравнадзора по Ростовской области впервые за всю практику установили, что в аптеке на момент проведения проверки не было ни одного препарата, входящего в минимальный ассортимент. Результатами внеплановой инспекции поделились в пресс-службе Росздравнадзора по региону.

В ходе ревизии выявили нарушения отпуска лекарств, популярных среди людей с наркотической зависимостью. Например, в рецепте была указана одна упаковка препарата, а провизор отпустил две. Проверка показала также, что в фармацевтической организации работал сотрудник без профильного образования, сертификата специалиста или пройденной аккредитации.

Кроме того, согласно постановлению суда, в аптеке выявили и другие нарушения:

  • отпуск лекарств по рецептам с грубыми ошибками в оформлении (без штампа, без даты, с исправлениями);
  • отсутствие обязательной отметки «Лекарственный препарат отпущен» на рецептах;
  • отсутствовал план-график инструктажей для сотрудников по работе с сильнодействующими лекарствами;
  • не вносились сведения в систему мониторинга движения лекарств.

Арбитражный суд Ростовской области оштрафовал на 4 тыс. руб. ООО «ФАРМ +» за нарушение ч.4 ст. 14.1 КоАП РФ.

