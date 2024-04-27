Росздравнадзор намерен отменить регламент по приему уведомлений в сфере оборота медизделий

Росздравнадзор предлагает признать утратившим силу приказ № 3239 от 25.04.2019, в котором утвержден административный регламент по приему и учету уведомлений о начале деятельности в сфере обращения медицинских изделий. Соответствующий проект приказа проходит стадию общественного обсуждения до 10 мая.

Ранее правительство утвердило постановление № 219 от 28.02.2024, в котором обновлены правила подачи уведомлений о начале отдельных видов деятельности, в том числе по обороту медизделий. Согласно постановлению, соответствующие уведомления теперь необходимо подавать на каждый новый адрес. Документ также можно будет подавать через портал госуслуг.

Учет поданных уведомлений будет вестись в едином реестре уведомлений. Он будет функционировать на платформе единого реестра видов контроля. Постановление вступает в силу 29 мая 2024 года.

С 8 августа 2023 года Росздравнадзор в рамках упрощения контроля ввел уведомительный порядок ввоза незарегистрированных медицинских изделий для их регистрации. Теперь разработчики медизделий для регистрации их в стране должны направлять в службу уведомления о ввозе конкретных образцов медизделий для их регистрации.

Служба также проинформировала, что получать разрешения, предусмотренные порядком ввоза медицинских изделий в целях государственной регистрации (Приказ Минздрава России № 661н от 30.06.2020), больше не требуется.