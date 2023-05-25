Глава управления Росздравнадзора усомнилась в социальной нагрузке большинства аптек

Аптеки — обычные предприятия торговли, социальную нагрузку несут лишь те из них, которые работают с льготными препаратами и наркотическими средствами. Такую позицию высказала руководитель Управления лицензирования и контроля соблюдения обязательных требований Росздравнадзора Ирина Крупнова в рамках «круглого стола» Общественного совета при Росздравнадзоре. Он состоялся 24 мая и был посвящен вопросам лекарственного обеспечения жителей труднодоступных и отдаленных районов, передает корреспондент «ФВ».

«Когда аптеки говорят о своей социальной нагрузке, к сожалению, ее могут подтвердить только «Фармации», которые занимаются отпуском наркотических средств и психотропных веществ, — убеждена Крупнова. — Все остальные занимаются реализацией лекарственных препаратов по рецепту и без рецепта — это розничная торговля. Она все равно торговля. Социальной как таковой нагрузки она под собой не несет. Это ставка на получение прибыли».

Но Министерство здравоохранения «все равно берет на себя ответственность, чтобы отнести аптечные организации к здравоохранению, и проводит огромную работу в этом направлении вместе с Минэкономразвития», заявила руководитель управления.