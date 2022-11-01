Лента новостейГазетаДокументыФармкружокКалендарь событий
Зарегистрироваться
ГлавнаяНовостиРегуляторика
Росздравнадзор обнаружил продажу...

Росздравнадзор обнаружил продажу льготных лекарств в аптеке «Еврофарм»

01.11.2022
12:02
Артем Косенок

Росздравнадзор выявил нарушения лицензионных требований фармдеятельности в московской аптеке «Еврофарм». Также надзорный орган обнаружил, что компания продавала льготные лекарства, которые ранее были отпущены пациентам по льготным рецептам и выданы в больницах для медицинского применения. По результатам контрольных мероприятий служба составила протоколы об административных правонарушениях.

Фото: Артем Косенок

Территориальный орган Росздравнадзора по Москве и Московской области провел внеплановую выездную проверку ООО «Еврофарм» по факту сообщений о незаконной продаже дорогостоящих препаратов через интернет. В ходе осмотра были выявлены нарушения лицензионных требований фармдеятельности, сообщили в пресс-службе надзорного органа.

В аптеке хранились лекарственные препараты, «которые не могли законно поступить и находиться в обороте аптеки», так как ранее уже были отпущены пациентам по льготным рецептам и выданы для медицинского применения в различных медицинских организациях. Коды маркировок на упаковках были намеренно повреждены, чтобы покупатели не могли проверить законность продажи лекарства.

С помощью ФГИС МДЛП сотрудники тероргана Росздравнадзора восстановили поврежденные коды и проследили путь препаратов. Так, 25 упаковок ранее были отпущены по льготным рецептам в аптеках московского региона, Дагестана и Волгоградской области. Еще 24 упаковки были выданы в медорганизациях для оказания помощи пациентам московского региона, Рязанской, Новосибирской, Смоленской областей и Марий Эл.

Росздравнадзор составил протоколы об административных правонарушениях (ч.1 ст.6.33, ч.2 ст.6.34 и ч.4 ст.14.1). Материалы проверки направлены в прокуратуру Москвы и ГУЭБиПК МВД России.

Нет комментариев

Комментариев: 0

Вы не можете оставлять комментарии
Пожалуйста, авторизуйтесь
Новости
РегуляторикаПроизводствоРозницаДистрибуцияКарьера
Видео
Актуальный репортажИнтервьюВебинарыФакультет
Газета
Оформить подпискуАрхив номеров
Фармкружок
ТренингиРейтинг провизоровАптекарьВебинары для фармацевтов
Справочники
КомпанииПерсоныДокументыСправочник лекарств
Рекламодателям
Реклама на сайтеРеклама в газетеПрезентация порталаКейсы
Контакты

Воспроизведение материалов допускается только при соблюдении ограничений, установленных Правообладателем, при указании автора используемых материалов и ссылки на портал Pharmvestnik.ru как на источник заимствования с обязательной гиперссылкой на сайт pharmvestnik.ru
«Политика конфиденциальности»
«Редакционная политика по размещению рекламных материалов»

Яндекс.Метрика
Продолжая использовать наш сайт, вы даете согласие на обработку файлов cookie, которые обеспечивают правильную работу сайта.