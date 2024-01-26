Росздравнадзор обновил чек-лист по лицензированию техобслуживания медизделий

Росздравнадзор обновил чек-лист по лицензированию технического обслуживания медизделий. Соответствующий приказ № 9379 от 19.12.2023 опубликован накануне на портале правовой информации. Надзорный орган разработал документ в ноябре 2023 года.

Согласно документу, исключен один из контрольных вопросов, ответы на которые должны свидетельствовать о соответствии (несоответствии) лицензионным требованиям. Речь идет о вопросе «Не использует ли соискатель лицензии, лицензиат чердаки, технические, подвальные и цокольные этажи, подполья, вентиляционные камеры и другие технические помещения для осуществления лицензируемого вида деятельности по техническому обслуживанию медицинских изделий».